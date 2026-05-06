به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول موسوی نژادیان صبح در مراسم معارفه مدیر جدید بسیج رسانه استان سمنان در ارشاد اسلامی سمنان، ضمن اشاره به اهمیت بسیج رسانه بیان کرد: بسیج رسانه رسالت تبیین گری را در دوره حساس کنونی برعهده دارد.

وی با اشاره به جنگ رمضان بیان کرد: علیرغم اینکه در این جنگ رمضان ما رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی را از دست دادیم و بسیاری از سران و فرماندهان نظامی ما به شهادت رسیدند اما دستاوردهای خوبی هم داشتیم، افزود: رسانه یکی از مهمترین دستاوردهای ما در این جنگ سوم تحمیلی بود.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه تبیین برکات جنگ رمضان از جمله رسالت های خطیر رسانه ها است، گفت: با کمک رسانه ها امیدوار هستیم که برکات این جنگ رمضان که شامل حال ملت ایران و جبهه مقاومت شده روز به روز بیشتر شود.

موسوی نژادیان با بیان اینکه رسانه خصوصاً در دورانی که در آن حضور داریم، نقش محوری را در این نبرد بین حق و باطل دارد، گفت: روز به روز در این نبرد نقش رسانه پر رنگ تر می شود.

وی با بیان اینکه این نخستین بار است که ما در عرصه رسانه در تقابل با استکبار جهانی جایگاه برتری را داریم که به برکت اقدامات رسانه ها و خبرنگاران با رویکرد های مختلف و ... محقق شده است، افزود: باید این رویه رشد و توسعه یابد.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه قدرت رسانه ای ایران اسلامی به جهانیان نشان داده شده است، گفت: لگو ها و انیمیشن ها، موشن گرافیک ها و گزارش های تصویری و خبری و ... امروز در سراسر دنیا مخابره شده و تاثیرگذاشته است.

گفتنی است در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات میثم یغمایی، امید مظفری به عنوان مدیر جدید بسیج رسانه استان سمنان معرفی شد.