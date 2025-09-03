به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدابوالقاسم کاظمی شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از فعالان و خدمتگزاران آستان امام حسین (ع) شهرستان لردگان در محرم و صفر با استناد به آیه پایانی از سوره مبارکه «فتح» که دستورالعمل امروز ماست، اظهار کرد: سوره فتح سوره این روزهای انقلاب اسلامی، جبهه حق و جهان اسلام است که ولی امر مسلمین نیز نسبت به قرائت آن در این روزها توصیه کردند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه امروز ما دقیقاً در وسط جنگ وجودی همهجانبه قرار داریم اگرچه در بُعدی از جنگ توقف موقتی حاصل شده است، ادامه داد: بهنظرم آیه پایانی سوره مبارکه فتح همان آیهای است که ذیل آن باید هم فکر و هم رفتار کنیم.
محمد (ص)، پیامبر همه بشریت و دورانها
کاظمی با یادآوری در پیش بودن ۱۰۰ مین سالروز میلاد پیامبر اعظم (ص)، گفت: پیامبر (ص) صرفاً پیامبر ما شیعیان و مسلمانان بلکه پیغمبر همه بشریت در همه جغرافیا و همه زمانها است چرا که قائلیم دین اسلام هم جهانشمول و هم ابدی است.
وی با بیان اینکه این شخصیت در آیه یاد شده با تعبیر «محمدٌ رسول الله» معرفی میشود، افزود: آن حضرت با همه عظمت، فرستاده از جانب خداوند است و از بین همه سجایا و ویژگیها و همه قلههای منحصر بفردی که دارند، خداوند در این آیه ۲ ویژگی ایشان و همراهانشان یعنی «عدم سازش با دشمن بیگانه» و «رفتار در کمال رحمت و مهربانی در بین خودشان» را برجسته میکند.
این مدرس حوزه و دانشگاه تصریح کرد: حضرت محمد (ص) و مؤمنان در جبهه حق و تعاملات، ارتباطات و تراحمات بین خودشان هیچ محدودیت و مرزی ندارند اما در عین حال، با دشمن نیز سر سازش ندارند لذا معرفی حضرت، صرفاً با عنوان پیامبر (ص) رحمت، تحریف ایشان است زیرا اتفاقاً ایشان پیامبر (ص) شدت نیز بوده و همانطور که رحمت دارند، شدید هم هستند.
کاظمی با تأکید بر اینکه همراهان و یاران پیرامون پیغمبر (ص) اول «اشداء علی الکفار» و پس از آن «رحماء بینهم» هستند، افزود: آنان ابتدا مرزشان را با دشمن مشخص میکنند و بعد، در جبهه خودی به انسجام و پیوستگی میرسند و پیامبری که سوره فتح را برای مردم بیان میکنند، چنین ویژگیهایی دارند.
یاران پیامبر (ص) اهل ذکر بسیار هستند
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با استناد به فراز «تَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا» از آخرین آیه سوره مبارکه فتح، بیان کرد: اطرافیان پیامبر (ص) انسانهای لاابالی، بینماز و بیذکر و بدون ارتباط با خداوند نیستند و در اینجا تأکید شده که اهل ولایت اسلام و اهل ذکر بسیار خداوند هستند.
کاظمی با یادآوری اینکه همراهان و یاران حضرت به تصریح این آیه نورانیت یاد خدا را در چهره دارند، ادامه داد: هر چه استقامت و قدرت مسلمانان بیشتر باشد، دشمنان نیز خشمگین و عصبانی میشوند که آنان در امری پیشرفت کنند. مثل مسلمانان در انجیل مثل زراعتی است که جوانه زده، رشد کرده و بر پایه خود استوار شده، کشاورزان را به تعجب واداشته و باعث غیظ دشمنان شده است.
وی با اشاره به وعده الهی در این آیه شریفه نسبت به مؤمنان، گفت: کسانی که دلشان محکم پای دین بایستد، خدا وعده داده که هم تمام کاستیها و نواقص آنان را میپوشاند و هم پاداش بزرگی نصیبشان خواهد کرد.
کاظمی اظهار کرد: این روزها فرصتی است تا تأمل کنیم دیگران در تورات و انجیل پیغمبر (ص) ما را چگونه دیدند و مقایسه کنیم که امروز نه مسلمانان، نه علمای شیعه بلکه دانشمندان یهودی و مسیحی یا بودایی حضرت را چگونه تفسیر کردند و گاندی، مارکس، ویل دورانت یا ولتر نظرشان در خصوص ایشان چیست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه بسیاری از این اندیشمندان پیامبر (ص) را بزرگترین معجزه بشریت دانستهاند، افزود: تعبیر این اندیشمندان این است که اگر پیامبر (ص) حاکم دنیا بود، ما مطمئن بودیم که حکمرانی بر اساس صلح و سازش را برپا میکرد و همه اقوام و اکناف را دور هم جمع میکرد بیآنکه تنشی بینشان رخ دهد.
شخصیتشناسی پیامبر (ص) در اندیشه بزرگان غیرمسلمان
کاظمی با بیان اینکه این ظرفیت را باید ارزشمند و جدی ببینیم، افزود: اکنون دنیا به اسلام و اعجاز پیامبر (ص) خیره شده است و معجزه حضرت تا دامنه قیامت پابرجاست و ادامه دارد پس چرا نباید خودمان این را جدی بگیریم.
وی با تصریح اینکه ما به اشتباه تصور میکنیم فرهنگ و تمدن در آن سوی دنیاست، افزود: آنان اما که انواع مکاتب بشری را راه انداختهاند قائل به بزرگی و ارزش شخصیت پیامبر (ص) و دین اسلام هستند بنابراین باور داشته باشیم که «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» (آل عمران/۱۹) و «إِنَّ هٰذَا القُرآنَ یَهدی لِلَّتی هِیَ أَقوَمُ» (اسراء/۹).
این مدرس حوزه و دانشگاه با گرامیداشت ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر اسلام (ص)، گفت: خوب است در این ایام پیغمبر (ص) را بیشتر بشناسیم و بشناسانیم و در بین خودمان بیشتر در خصوص ایشان گفتگو کنیم.
کاظمی با یادآوری شبههافکنی علیه پیامبر (ص) حتی در مدارس و دانشگاهها، بیان کرد: شبهات متعدد و مختلف را در فضای مجازی و حقیقی به خورد فرزندان ما میدهند که در قبال این شبههها وظیفه داریم درباره شخصیت عظیم و عزیز حضرت، شبههای را برطرف کنیم.
وی با ابراز خرسندی از ظرفیت سرمایه مردمی در سراسر استان و کشور، افزود: همه مناطق استان و کشورمان سرشار از استعدادها و سرمایههای مردمی است که به علل متعدد مورد غفلت واقع شده و مصادیق این امر را میبینیم.
رسالت مقابله با شبههافکنیها علیه پیامبر (ص)
کاظمی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی و حرکت پرافتخار امام خمینی (ره) زمینه بروز این استعدادها و ظرفیتها است، ادامه داد: این استعدادها قبل از انقلاب هم بود اما هیچ جایی فرصت بروز و ظهور نیافتند و اسمی از آنها برده نشد؛ امروز اما به برکت خون شهدا و مجاهدتها زمینه به فعلیت رسیدن این استعدادها فراهم است.
وی با تأکید بر تراحم و مهربانی حداکثری یا به تعبیر رهبر انقلاب «اتحاد مقدس»، اظهار کرد: ایشان این تعابیر را برای من و شما فرمودند و صرفاً شعار و هیجان نیست بلکه از یک باور دینی نشأت میگیرد و برآمده از متن دین است.
کاظمی با یادآوری اینکه این اتحاد مقدس جبهه خودی در مقابله با دشمن باید شدت و جنگ و دفاع مقدس باشد، ادامه داد: ما با خودمان اتحاد مقدس و با دشمنان اسلام، شدت مقدس را داریم لذا اتحاد و وحدت با دشمن به مثابه اتحاد نجس، خباثتآلود و خیانتآمیز و عین خباثت و نجاست خواهد بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مردم لردگان همانطور که در جشن غدیر و هم در موکبهای محرم و صفر پای کار بودند، ۱۵۰۰ مین سالگشت میلاد پیامبر اعظم (ص) را نیز به صورت استثنایی در عرصه خواهند بود.
نظر شما