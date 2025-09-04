معرفی برترین کمانداران نوجوان و جوان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مرحله رنکینگ مسابقات تیراندازی با کمان کشوری با حضور ۳۰۰ کماندار به میزبانی ورزشگاه تختی تبریز در حال برگزاری است.

نتایج روز نخست مسابقات دومین مرحله رنکینگ تیراندازی با کمان کشوری با حضور ۱۰۵ کماندار در رده نوجوانان و جوانان رشته کامپوند و ریکرو در ۲ بخش بانوان و آقایان به ترتیب ذیل اعلام شد؛

رده سنی نوجوانان (۷۱):

کامپوند بانوان؛

مقام اول) زهرا غلامی از بوشهر

مقام دوم) فاطمه شکری از آذربایجان شرقی

مقام سوم) زینب ابراهیم زاده طاری از بوشهر

کامپوند آقایان؛

مقام اول) مهرداد بهروزی از همدان

مقام دوم) محمد طاها یعقوبی دوست از خوزستان

مقام سوم) سید پارسا حیدری منش از تهران

ریکرو بانوان؛

مقام اول) مطهره السادات منتظری از یزد

مقام دوم) زاهرا سادات میرعظیم از مرکزی

مقام سوم) پرینا امیربرخوردار از تهران

ریکرو آقایان؛

مقام اول) محمدحسن ابراهیم زاده از بوشهر

مقام دوم) امیررضا میشکار از تهران

مقام سوم) محمدمهدی ناظمی از فارس

رده سنی جوانان (۳۴):

کامپوند بانوان؛

مقام اول) رونیا رضوی مشعوف از همدان

مقام دوم) سنا پورحسین از آذربایجان شرقی

مقام سوم) روژین مشعلی از تهران

کامپوند آقایان؛

مقام اول) پارسا کیماسی از قزوین

مقام دوم) مهدی عاشق زاده از آذربایجان شرقی

مقام سوم) امیرارسلان حسینی از مرکزی

ریکرو بانوان؛

مقام اول) سارای زینالی از آذربایجان شرقی

مقام دوم) ساینا کشاورزی از فارس

مقام سوم) السا بهرادفر از آذربایجان شرقی

ریکرو آقایان؛

مقام اول) فائز محمدی از آذربایجان شرقی

مقام دوم) فرساد حاجتی از مرکزی

مقام سوم) مهرشاد اسلامی نیا از تهران

گفتنی است، دومین مرحله رنکینگ کشوری مسابقات تیراندازی با کمان از دوازدهم تا چهاردهم شهریور ماه به میزبانی ورزشگاه تختی تبریز در حال برگزاری است.