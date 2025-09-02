نخبگان ایرانی سرمایه ملی کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی در دیدار جمعی از دانش‌آموزان المپیادی و رتبه‌های برتر کنکور خراسان رضوی و خانواده‌ها آنان که در تالار ولایت حرم مطهر رضوی انجام شد؛ اظهار کرد: دستاورد امروز شما نتیجه تلاش‌های مستمر، چشم‌پوشی از بسیاری از تفریحات و تنظیم دقیق زندگی حول اهداف مقدس است؛ از این رو به شما جوانان باانضباط و پرتلاش خداقوت می‌گویم.

تولیت آستان قدس رضوی با قدردانی از نقش‌آفرینی خانواده‌ها در موفقیت این نخبگان اظهار کرد: همراهی و حمایت خانواده‌ها، تأمین امکانات آموزشی و پشتیبانی‌های بی‌دریغ آنان در کنار تلاش‌های دلسوزانه معلمان و مربیان، زمینه‌ساز این دستاوردها بوده است.

موفقیت نخبگان؛ سرمایه یک ملت

وی مهم‌ترین شکرانه موفقیت‌های علمی را سپاسگزاری در پیشگاه خداوند دانست و افزود: این دستاوردها تنها خبری خوش برای یک خانواده نیست، بلکه سرمایه اجتماعی یک ملت است. جامعه ایران از موفقیت‌های شما خرسند می‌شود، در حالی که بدخواهان این کشور چشم دیدن پیشرفت‌های علمی جوانان ایران را ندارند.

مروی با اشاره به جایگاه دانش در تعالی و پیشرفت کشورها، خاطرنشان کرد: شکوفایی هر جامعه در پرتو علم و مجاهدت دانشمندان آن تحقق می‌یابد؛ از همین رو در تعالیم اسلامی همواره بر جست‌وجوی علم تأکید شده است. پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند «اطلبوا العلم من المهد إلی اللحد»؛ دانش را از گهواره تا گور بجویید.

تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه ممتاز علم در تعالیم اسلامی، گفت: در آیات قرآن، روایات و سیره معصومان (ع) علم و دانش منزلتی بی‌بدیل دارد. اسلام هیچ‌گونه تبعیضی میان انسان‌ها قائل نیست و معیار برتری تنها تقواست؛ با این حال، قرآن کریم تصریح می‌کند که دانشمندان و غیر دانشمندان در یک مرتبه قرار ندارند.

وی با استناد به فرمایش امیرالمؤمنین علی (ع) مبنی بر اینکه «هرکس به من چیزی بیاموزد، مرا بنده خویش کرده است»، افزود: این تعبیر عمیق نشان می‌دهد که در فرهنگ اسلامی، تنها در حوزه علم چنین منزلتی برای معلم قائل شده‌اند؛ جایگاهی که در هیچ عرصه دیگری وجود ندارد.

نقش مسلمانان در تمدن بشری

مروی ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) با اتکا بر تعلیم و تربیت، جامعه‌ای دوران جاهلیت را که گرفتار جهل و خرافه بود را متحول ساخت و تمدنی عظیم و بی‌بدیل در تاریخ بشری بنیان نهاد. روزگاری مسلمانان در علوم مختلف سرآمد جهان بودند، در حالی که غرب در تاریکی جهل و عقب‌ماندگی به سر می‌برد. هرچند تحولات تاریخی مسیر دانش را تغییر داد و غرب به سوی پیشرفت علمی گام نهاد، اما حقیقت این است که سرچشمه این حرکت بزرگ از دستاوردهای علمی و فرهنگی مسلمانان جوشید.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه «جهان امروز مدیون علم و دانش مسلمانان است»، اظهار کرد: ایرانیان همواره در عرصه علم و دانش نقشی ویژه ایفا کرده‌اند؛ بسیاری از بزرگ‌ترین فقها و اندیشمندان تاریخ اسلام از ایران برخاسته‌اند و امروز نیز دانشمندان ایرانی در سطح جهانی می‌درخشند. بنابراین باید به ایرانی بودن و مسلمان بودن خود افتخار کنیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به پیوند عمیق تمدن ایرانی و تعالیم اسلام، تصریح کرد: آمیختگی میراث درخشان ایران با آموزه‌های اسلامی، فرهنگی غنی و قدرتمند در سرزمین ما پدید آورده که سرمایه‌ای عظیم برای پیشرفت امروز و فردای کشور به شمار می‌آید.

مروی با بیان اینکه دشمنان همواره از پیشرفت و اقتدار ملت‌های مسلمان ناخشنود بوده‌اند، افزود: مستکبران نمی‌خواهند کشورهای مسلمان بر قله‌های علم و دانش بایستند، از همین رو هموراه تلاش کردند حاکمانی وابسته یا نالایق در این کشورها بر سر کار باشند. در روزگاری که اروپا مسیر پیشرفت علمی را می‌پیمود، پادشاهان قاجار غرق در عیاشی و بی‌کفایتی بودند و هنگامی که شخصیتی همچون امیرکبیر برای اعتلای ایران گام برداشت، او را از میان برداشتند. امیرکبیر را ناصرالدین‌شاه نکشت؛ بلکه در حقیقت سفارت انگلستان عامل اصلی این جنایت بود، زیرا وجود او را عاملی برای پیشرفت و رشد ایران می‌دید.

ناکارآمدی دوران قاجار و پهلوی

تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد: دوره پهلوی بدتر از عصر قاجار بود؛ در آن دوران در مجلس شورای ملی، نماینده‌ای می‌گفت اگر می‌خواهیم پیشرفت کنیم باید از فرق سر تا ناخن پا غربی شویم! دیگری نیز می‌گفت چرا به دنبال ملی شدن صنعت نفت هستید، ما حتی یک آفتابه هم نمی‌توانیم بسازیم! چنین سخنانی جز یأس و سرخوردگی برای جامعه، نخبگان و جوانان نتیجه‌ای نداشت و ذهنیت برتری اروپا را به جامعه القا می‌کرد.

وی ادامه داد: امروز نیز همان دشمنان دست به ترور دانشمندان هسته‌ای ما می‌زنند، در حالی که خود به‌خوبی می‌دانند ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده و نیست. ایران عضو معاهده NPT است و تمامی نیروگاه‌های هسته‌ای کشور تحت نظارت دائمی بازرسان و دوربین‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد.

مروی با تأکید بر اهمیت دانش هسته‌ای، اظهار کرد: حقیقت آن است که فناوری هسته‌ای یک دانش مادر است؛ دانشی که در کنار خود صدها عرصه دیگر را به حرکت درمی‌آورد و ملت ایران را قادر می‌سازد به قله‌های علمی و دستاوردهای بزرگ‌تری دست یابد.

هدف دشمن؛ تهی‌کردن ایران از نخبگان

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به طمع همیشگی دشمنان نسبت به نخبگان ایرانی، اضافه کرد: دشمنان با ترور دانشمندان و شخصیت‌های هسته‌ای کشور، دو هدف اصلی را دنبال می‌کنند؛ نخست خالی‌کردن ایران از نخبگان و تهی‌ساختن آن از سرمایه‌های علمی، زیرا ملتی که از دانش و دانشمند محروم شود محکوم به نابودی است؛ و دوم جذب استعدادهای ایرانی برای تقویت زیرساخت‌ها و سرمایه علمی خود.

وی با تأکید بر اینکه وجود برخی مشکلات و کاستی‌ها نباید سبب ترک کشور توسط نخبگان شود، گفت: درست است که کشور با مسائل و چالش‌هایی روبه‌رو بوده و پروژه نفوذ دشمن نیز در جریان است، اما این سرزمین خانه و وطن ماست. ایران متعلق به شما جوانان است و همه در قبال رشد و پیشرفت آن وظیفه داریم.

مروی تصریح کرد: رهبران، سیاستمداران و مسئولان امروز کشور، بر خلاف گذشته وابسته به بیگانگان نیستند و اعتقادی ندارند که برای پیشرفت باید از فرق سر تا نوک پا غربی شد؛ بلکه همواره جوانان را به خودباوری، پیشرفت و خودکفایی دعوت می‌کنند. نمونه روشن این رویکرد، بیانات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدارهای مکرر با نخبگان و جوانان است؛ دیدارهایی که بخشی از آن رسانه‌ای می‌شود و بسیاری دیگر در رسانه‎ای نمی‌شود.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه سخنان خود، اظهار کرد: امروز دیگر در سفارتخانه‌های بیگانه برای کشور ما تصمیم‌گیری نمی‌شود و حاکم برای کشورمان تعیین نمی‌کنند. آن باغ سبزی که امروز دشمنان پیش روی نخبگان ما می‌گذارند، نه از سر دلسوزی برای آنها و نه برای ایران است؛ هدف آنان تنها خالی کردن جامعه ایران از نخبگان و سرمایه‌های علمی است.

ضرورت بازگشت نخبگان به وطن

وی با تأکید بر اهمیت بازگشت نخبگان ایرانی به وطن، افزود: هیچ اشکالی ندارد جوانان برای فراگیری دانش به کشورهای دیگر سفر کنند، اما مهم آن است که پس از کسب علم، به کشور خود بازگردند و آن را در خدمت پیشرفت ایران و هموطنانشان قرار دهند. چرا باید سرمایه‌های علمی این سرزمین در خدمت بیگانگانی قرار گیرد که نه خیرخواه ما هستند و نه دل‌سوز ایران؟ همان کشورهایی که امروز نخبگان را به مهاجرت تشویق می‌کنند، همان کسانی هستند که دانشمندان ما را به شهادت رساندند.

مروی با اشاره به پیشرفت‌های کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: ایران پیش از انقلاب در بسیاری از حوزه‌های علمی و فناوری عقب‌مانده و وابسته بود، اما امروز با تکیه بر دانشمندان و متخصصان داخلی به دستاوردهای شگفت‌انگیزی در عرصه‌های مختلف علمی و صنعتی دست یافته‌ایم؛ این موفقیت‌ها نتیجه ایمان، خودباوری و تلاش بی‌وقفه جوانان این سرزمین است.

تولیت آستان قدس رضوی در پایان خاطرنشان کرد: آستان قدس رضوی خود را ملزم می‌داند از سرمایه‌های علمی کشور صیانت کرده و به‌قدر توان زمینه رشد و بالندگی آنان را فراهم آورد و این مسئولیت دینی، ملی، انقلابی و ایرانی ما است.

در ابتدای این دیدار، علی اکبر نورالله‌، دارنده مدال طلای المپیاد زیست شناسی؛ آرشیا میرشمسی، دارنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم؛ حسین دولتی جوان، رتبه ۳ کنکور ریاضی؛ امیر محمدتوانا، رتبه ۴ کنکور ریاضی؛ سارا ذبیحی، رتبه ۳ کنکور انسانی و تعدادی از والدین دانش آموزان دارای مدال‌های المپیادهای علمی جهانی و رتبه‌های برتر کنکور سراسری به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.