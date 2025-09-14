خراسان رضوی ۱۵ درصد رتبه های برتر کنکور کشور را در اختیار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری شامگاه یکشنبه در دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار کرد: در موضوع توزیع و اهدای لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان کم‌بضاعت و شناسایی خانوارهای نیازمند، لازم است این مسئولیت به افراد نیکوکار و مؤسسات خیریه واگذار شود و دولت وظیفه سازماندهی و هدایت آن را بر عهده گیرد.

استاندار خراسان رضوی افزود: پیشنهاد ما این است که افراد توانمند، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مردم همان‌گونه که برای فرزندان خود نوشت‌افزار تهیه می‌کنند، تعدادی اقلام نیز برای دانش‌آموزان نیازمند در نظر بگیرند و این اقدام به یک پویش عمومی تبدیل شود.

وی با اشاره به «نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی» خاطرنشان کرد: هیئت‌امنای مدارس در این فرایند علاوه بر تکمیل پروژه‌ها، در حوزه آموزش نیز مشارکت خواهند داشت. همچنین مدیران اجرایی در این هیئت‌ها عضویت دارند و تلاش می‌شود گاهی در جمع دانش‌آموزان نیز حضور یابند.

مظفری با تأکید بر ضرورت رصد و ارزیابی منابع مالی و هزینه‌کرد توسط اداره کل نوسازی مدارس گفت: این امر موجب تسریع در فعالیت‌های عمرانی خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی افزود: در مدارس جدید باید به بهبود کیفیت آموزشی توجه ویژه داشته باشیم و سازوکار آن در دستور جلسه بعدی شورای آموزش و پرورش بررسی خواهد شد.

وی تصریح کرد: برای ارتقای کیفیت آموزش باید از ظرفیت دانشگاه فرهنگیان، دیگر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بهره گرفت و با مشارکت خانواده‌ها، برنامه‌های اثرگذار تدوین شود. مظفری همچنین با اشاره به آزمون سراسری دانشگاه‌ها گفت: استان خراسان رضوی ۱۵ درصد رتبه‌های زیر ۱۰ کشور را کسب کرده و در جایگاه دوم بعد از تهران قرار دارد؛ با این حال میزان دسترسی دانش‌آموزان مدارس عادی به رتبه‌های برتر نیازمند تأمل و برنامه‌ریزی جدی است.

مظفری افزود: در روستاها و مناطق مختلف استعدادهای فراوانی وجود دارد که باید امکان شکوفایی آن‌ها فراهم شود و با مشارکت خیرین، نخبگان و دانشگاهیان در شوراها و کمیته‌ها راهکارهای مناسب ارائه گردد. استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: جلسات شورای آموزش و پرورش به‌صورت استانی برگزار می‌شود و باید پروژه مهر و ایجاد فضای بانشاط در مدارس به بهترین شکل ممکن اجرا شود.