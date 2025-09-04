  1. بین الملل
مسکو: تلاش اروپا برای انزوای روسیه نتیجه عکس داشته است

نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی گفت که تلاش اروپا برای انزوای روسیه، معکوس جواب داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «کیریل دیمیتریف»، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی، عواقب تلاش‌های غرب برای منزوی کردن روسیه را آشکار ساخت.

وی در پستی در پلتفرم X نوشت: تلاش‌های اتحادیه اروپا برای منزوی کردن روسیه باعث افت اقتصادی قابل توجهی در داخل این اتحادیه شده است.

وی در ادامه افزود: اتحادیه اروپا به جای منزوی کردن روسیه، خود را منزوی یافته است. انرژی کم‌هزینه به چین منتقل شده است، بخش‌های صنعتی جابه‌جا شده‌اند، تورم به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است و موج مهاجرت غیرقانونی به نگرانی فزاینده‌ای در این کشورها تبدیل شده است.

این مقام روسی همچنین خواستار لزوم اتخاذ گزینه‌هایی «مبتنی بر صلح، رفاه و واقع‌گرایی» در این برهه حساس که جهان در حال تجربه آن است؛ شد.

