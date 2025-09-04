مسکو: تلاش اروپا برای انزوای روسیه نتیجه عکس داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «کیریل دیمیتریف»، رئیس صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی، عواقب تلاشهای غرب برای منزوی کردن روسیه را آشکار ساخت.
وی در پستی در پلتفرم X نوشت: تلاشهای اتحادیه اروپا برای منزوی کردن روسیه باعث افت اقتصادی قابل توجهی در داخل این اتحادیه شده است.
وی در ادامه افزود: اتحادیه اروپا به جای منزوی کردن روسیه، خود را منزوی یافته است. انرژی کمهزینه به چین منتقل شده است، بخشهای صنعتی جابهجا شدهاند، تورم به سطوح بیسابقهای رسیده است و موج مهاجرت غیرقانونی به نگرانی فزایندهای در این کشورها تبدیل شده است.
این مقام روسی همچنین خواستار لزوم اتخاذ گزینههایی «مبتنی بر صلح، رفاه و واقعگرایی» در این برهه حساس که جهان در حال تجربه آن است؛ شد.
