ادعای کاتز: حماس شرایط ما را می پذیرد یا غزه را کاملا نابود می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «اسرائیل کاتز»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هشدار داد که جنبش حماس بهزودی خواهد فهمید که یا باید بین شروط ما یا تبدیل شدن نوار غزه به سرنوشتی مشابه رفح و بیتحانون یکی را انتخاب کند.
وی تأکید کرد شروط اسرائیل شامل آزادی تمام اسرا و خلع سلاح [حماس] است.
پیشتر، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز شروط مشابهی را مطرح کرده و گفته بود: جنگ تنها در صورتی پایان مییابد که حماس تسلیم شده و شروط اسرائیل را بپذیرد، در غیر این صورت، این جنبش به طور کامل نابود خواهد شد.
وی همچنین اعلام کرد که شروط این رژیم برای پایان دادن به جنگ در غزه شامل مواردی همچون بازگرداندن اسرای اسرائیلی، خلع سلاح نوار غزه، ایجاد منطقه امن و تضمین آزادی رفتوآمد در این منطقه در بلندمدت است.
اسموتریچ مدعی شد که جنگ تنها به دو صورت یا با تسلیم حماس و پذیرش شروط اسرائیل و یا با نابودی این جنبش پایان مییابد.
این در حالی است که دفتر نتانیاهو درباره جنگ غزه اعلام کرد که کابینه کوچک امنیتی این رژیم بیان کرده که جنگ در غزه میتواند فوراً بر اساس شروط تعیینشده متوقف شود.
دفتر نتانیاهو به این شروط هیچ اشارهای نکرده است.
نظر شما