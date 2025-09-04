  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۱۹

ترافیک روان و عادی در همه معابر و بزرگراه‌های تهران

رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از ترافیک روان و عادی در همه معابر و بزرگراه‌های تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به وضعیت ترافیک خیابان‌های حال حاضر پایتخت گفت: هم اکنون حرکت خودروها، در معابر و بزرگراه‌ها ی پایتخت در وضعیت عادی است و در معابر خلوت صبحگاهی پایتخت، هیچ بار ترافیکی مشاهده نشده و تردد خودروها به سهولت انجام پذیرفته است.

شریفی بیان داشت: پیش بینی می‌شود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از معابر داخلی شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم.

وی در ادامه افزود: رانندگان در صورت خلوتی معابر از عجله و شتاب در معابر خلوت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه و حتی کمتر از آن تردد نمایند؛ چرا که این احتیاط همان سرعتی است که اگر حادثه‌ای مقابل راننده روی داد؛ راننده بتواند خودروی خود را به موقع متوقف کرده و از برخورد پرهیز کند.

سرهنگ شریفی با بیان کردن این موضوع مهم که برخی از رانندگان متأسفانه در هنگام خلوتی معابر اقدام به سرعت و سبقت‌های غیر مجاز می‌کنند که علاوه بر به خطر انداختن جان خود به دیگر رانندگان و شهروندان آسیب می‌رسانند؛ توصیه کرد؛ فریب خلوتی معابر را نخورند چرا که همیشه حادثه در کمین است و سرعت‌های بالا همیشه خطر ساز و خطر آفرین است پس با رعایت قانون، همواره با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر در سطح معابر خلوت صبح‌گاهی تردد کنید.

