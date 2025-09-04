به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به وضعیت ترافیک خیابان‌های حال حاضر پایتخت گفت: هم اکنون حرکت خودروها، در معابر و بزرگراه‌ها ی پایتخت در وضعیت عادی است و در معابر خلوت صبحگاهی پایتخت، هیچ بار ترافیکی مشاهده نشده و تردد خودروها به سهولت انجام پذیرفته است.

شریفی بیان داشت: پیش بینی می‌شود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از معابر داخلی شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم.

وی در ادامه افزود: رانندگان در صورت خلوتی معابر از عجله و شتاب در معابر خلوت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه و حتی کمتر از آن تردد نمایند؛ چرا که این احتیاط همان سرعتی است که اگر حادثه‌ای مقابل راننده روی داد؛ راننده بتواند خودروی خود را به موقع متوقف کرده و از برخورد پرهیز کند.

سرهنگ شریفی با بیان کردن این موضوع مهم که برخی از رانندگان متأسفانه در هنگام خلوتی معابر اقدام به سرعت و سبقت‌های غیر مجاز می‌کنند که علاوه بر به خطر انداختن جان خود به دیگر رانندگان و شهروندان آسیب می‌رسانند؛ توصیه کرد؛ فریب خلوتی معابر را نخورند چرا که همیشه حادثه در کمین است و سرعت‌های بالا همیشه خطر ساز و خطر آفرین است پس با رعایت قانون، همواره با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر در سطح معابر خلوت صبح‌گاهی تردد کنید.