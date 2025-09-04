  1. استانها
کشف محموله ۱۴۵ میلیاردی کولر گازی قاچاق در سقز

سقز- فرمانده انتظامی کردستان از شناسایی و کشف ۲۰۶ دستگاه کولر گازی قاچاق به ارزش ۱۴۵ میلیارد ریال در شهرستان سقز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی صبح پنجشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: مأموران پلیس با شناسایی یک سوله در یکی از محلات شهرستان سقز که محل دپوی کالای قاچاق بود، پس از هماهنگی با دستگاه قضائی وارد عمل شدند.

وی افزود: در بازرسی از این مکان ۲۰۶ دستگاه کولر گازی قاچاق کشف و ضبط شد که ارزش این محموله بنا بر نظر کارشناسان ۱۴۵ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به دستگیری یک متهم در این زمینه، تصریح کرد: فرد دستگیرشده به همراه پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

