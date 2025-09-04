کشف محموله ۱۴۵ میلیاردی کولر گازی قاچاق در سقز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی صبح پنجشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: مأموران پلیس با شناسایی یک سوله در یکی از محلات شهرستان سقز که محل دپوی کالای قاچاق بود، پس از هماهنگی با دستگاه قضائی وارد عمل شدند.

وی افزود: در بازرسی از این مکان ۲۰۶ دستگاه کولر گازی قاچاق کشف و ضبط شد که ارزش این محموله بنا بر نظر کارشناسان ۱۴۵ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به دستگیری یک متهم در این زمینه، تصریح کرد: فرد دستگیرشده به همراه پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.