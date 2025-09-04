به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری صبح پنج‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی حج و زیارت استان سمنان اعلام کرد: با توجه به ارتباط و همکاری و همراهی بسیار خوب اصحاب رسانه و خبرنگاران در استان سمنان با حج و زیارت و با توجه به ضرورت تکریم این قشر در این شغل سخت، برای اصحاب رسانه سهمیه حج عمره در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با بیان اینکه ۲۱ نفر سهمیه در این ارتباط در نظر گرفته شده است، افزود: نام نویسی و اعزام عمره ۱۴۰۴ از ابتدای مرداد ماه آغاز شده تا فروردین ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت لذا خبرنگاران می‌توانند تا زمان پایان نام نویسی ها و اعزام، ثبت نام خود را انجام و وجه آن را واریز و اعزام شوند.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با اعلام اینکه با همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس اسامی اعلام شده، اعزام خبرنگاران برنامه ریزی می‌شود، گفت: آمادگی اعزام خبرنگاران را تا پایان فصل عمره در فروردین ۱۴۰۵ خواهیم داشت لذا خبرنگاران می‌توانند به صورت کاروانی یا تک تک اعزام شوند.

چتری با بیان اینکه خبرنگاران تا پایان سال هر زمان که توانستند می‌توانند نام نویسی کنند اما باید به این موضوع توجه داشت که سهمیه مذکور فقط مختص به عمره سال جاری است و امکان انتقال به سال بعد را ندارد گفت: هزینه سفر عمره ۶۵ میلیون تومان پیش بینی شده است که باید پرداخت کنند و امتیاز اعزام عمره را در اختیار خبرنگاران با هدف تکریم این قشر، قرار داده‌ایم.

وی افزود: در این استان از بُعد جمعیت و ودیعه گذار جمعیت خوبی را داریم که همه ساله اعزام می‌شوند اما علاوه بر موضوعاتی که تا به حال بر روی آن کار شده، از خبرنگاران و اصحاب رسانه استان سمنان در خواست می‌شود روی موضوع «تبیین و روشنگری» فرهنگ زیارت بیشتر کار کنند تا بتوانیم فرهنگ زیارت را در خانواده‌های ایرانی ترویج دهیم که این یک سرمایه گذاری بلند مدت معنوی است و باید نگاه هزینه محوری از موضوع زیارت از اذهان مردم پاک شود.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان، همچنین تاکید کرد: تهیه مستند، مقاله، تبلیغ و اطلاع رسانی مداوم، روایتگری و … می‌تواند در ترویج فرهنگ زیارت راه‌گشا باشد.