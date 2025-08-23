  1. اقتصاد
اعزام زائران عمره مفرده از ترمینال سلام آغاز شد

نخستین گروه از زائران عمره مفرده در بامداد یکم شهریور با بدرقه مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و مسئولان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت عازم مدینه منوره شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد یکم شهریورماه نخستین گروه از زائران عمره مفرده، با بدرقه رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و مسئولان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، عازم مدینه منوره شدند.

سعید چلندری در آئین بدرقه اولین کاروان اظهار کرد: اولین پرواز با ۲۵۰ زائر به سرزمین وحی اعزام می‌شود و از دهم شهریورماه میزبان پروازهای برگشت خواهیم بود.

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) افزود: در حال حاضر روزانه یک پرواز حج عمره از ترمینال سلام انجام می‌شود و از ابتدای مهرماه به دو پرواز افزایش می‌یابد و در اواسط مهر ماه پروازهای حج عمره شرکت فلای ناس عربستان نیز در ترمینال سلام شهر فرودگاهی آغاز می‌شود.

وی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد بیش از ۱۸۱ هزار زائر در قالب ۷۵۳ پرواز اعزام و پذیرش شدند و در دو ماهه ابتدای ۱۴۰۴ نیز بیش از ۲۴ هزار نفر با ۱۲۰ پرواز به عمره مفرده اعزام و پذیرش شده‌اند.

فاطمه امیر احمدی

