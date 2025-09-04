۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی به ری اختصاص یافت

سیدعلی یزدی خواه، در گفتگو با خبرنگار مهر، از جذب بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های شهرستان ری خبر داد و گفت: دفاتر نمایندگی در تهران و شهرستان‌ها به‌صورت روزانه فعال و قابل رصد هستند.

یزدی‌خواه در تشریح راه‌های ارتباطی مردم با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دبیرخانه مجلس، ریاست، معاونت‌ها، نایب‌رئیسان، رؤسای کمیسیون‌ها و همچنین دفاتر نمایندگان، مسیرهای ارتباط مستقیم مردم با نمایندگان به‌شمار می‌روند.

وی افزود: در تهران دو دفتر فعال داریم؛ یکی در داخل مجلس شورای اسلامی به مسئولیت آقای رفیعی و دیگری در خیابان مجاهدین با شماره تماس ۳۹۹۳۲۰۹۰. همچنین دفتر شهرستان ری در میدان معلم، روبروی اداره پست، نبش کوچه، ساختمان کوثر، طبقه پنجم قرار دارد و همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۵ عصر فعال است. شماره‌های تماس این دفتر ۵۲۰۰۳۰۵۶ و ۵۲۰۰۳۰۷۳ هستند و اطلاعات مربوط به دفاتر و عملکرد آنها از طریق جست‌وجوی گوگل نیز قابل رصد است.

یزدی‌خواه در ادامه با اشاره به اقدامات عمرانی در حوزه انتخابیه خود گفت: طی سال گذشته با همکاری سایر نمایندگان و بهره‌گیری از ظرفیت بودجه‌های دولتی، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان ری جذب شد که در پروژه‌هایی مانند جاده کمربندی، احداث بیمارستان، انتقال آب، ساخت سالن‌های ورزشی، مدارس و تجهیز مراکز آموزشی و دانشگاهی هزینه شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علاوه بر بودجه‌های دولتی، تعامل گسترده‌ای با خیرین سلامت، مدرسه‌ساز و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها) داشته‌ایم و مجامع خیرین را ساماندهی کرده‌ایم تا در اجرای پروژه‌های آموزشی و درمانی مشارکت داشته باشند.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به اقدامات تقنینی در راستای توسعه متوازن شهرستان‌ها تأکید کرد: تصویب قوانینی همچون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و الزام شرکت‌های دولتی به اختصاص بودجه فرهنگی، از جمله اقدامات مهم در این مسیر بوده است.

یزدی‌خواه در پایان تصریح کرد: هدف اصلی ما تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات عمومی و شفاف‌سازی عملکرد است و تلاش داریم با انسجام درون مجلس و همکاری نهادهای اجرایی و مردمی، ری را به الگویی موفق در توسعه متوازن تبدیل کنیم.