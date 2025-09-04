به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات اخیر ملیپوشان نشان میدهد مهدی طارمی پس از استراحت نسبی در بازیهای گذشته، این بار قطعاً در ترکیب اصلی حضور خواهد داشت تا خط حمله تیم ملی قدرت بیشتری بگیرد. همچنین به احتمال زیاد علیرضا جهانبخش نیز از ابتدا در ترکیب به میدان خواهد رفت و بازوبند کاپیتانی را از ابتدا بر بازو میبندد.
درون دروازه، با توجه به محرومیت ادامهدار علیرضا بیرانوند، همچنان پیام نیازمند گزینه نخست امیر قلعهنویی است و سومین بازی پیاپی خود را در این تورنمنت تجربه میکند.
در خط دفاعی اما همچنان ابهام وجود دارد. سرمربی تیم ملی در دو بازی گذشته تغییرات زیادی در قلب خط دفاعی و کنارهها اعمال کرد و باید دید در جدال حساس امروز، کدام ترکیب مورد اعتماد او قرار خواهد گرفت. آیا علی نعمتی با امین حزباوی زوج دفاع میانی را تشکیل خواهند داد یا عارف آقاسی جانشین یکی از آنها خواهد شد. ضمن اینکه حسین کنعانیزادگان نیز با مصدومیت جزئی دست و پنجه نرم میکند.
این مسابقه علاوه بر جنبه حیثیتی، میتواند آزمونی جدی برای محک ترکیبهای جدید تیم ملی باشد؛ چرا که تاجیکستان با انگیزه میزبانی و حمایت هوادارانش مقابل ایران به میدان خواهد رفت و شاگردان قلعهنویی برای تثبیت صدرنشینی نیاز به ارائه نمایشی قدرتمند دارند.
دیدار تیمهای ملی ایران و تاجیکستان از ساعت ۱۹ در ورزشگاه حصار شهر دوشنبه در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ برگزار میشود.
نظر شما