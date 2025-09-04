خبرنگار یونانی: زوج طارمی و الکعبی نقطه قوت المپیاکوس خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی پس از اینکه یک فصل ناامیدکننده و ضعیف را در تیم فوتبال اینتر پشت سر گذاشت، با عقد قراردادی به مدت دو فصل به تیم المپیاکوس یونان پیوست تا همچنان به حضورش در فوتبال اروپا ادامه دهد و به مانند فصل گذشته تنها نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان اروپا برای فصل جدید باشد.
طارمی از این انتقال سالیانه رقمی معادل دو میلیون یورو دستمزد دریافت خواهد کرد و باشگاه اینتر هم از این انتقال ۵/۲ میلیون یورو درآمدزایی کرده است.
«سوتیریس بابیکاس»، خبرنگار یونانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور مهدی طارمی در المپیاکوس گفت: المپیاکوس احتمالاً با سیستم ۲-۴-۴ بازی خواهد کرد و در این سیستم، نیاز به یک مهاجم طراز اول دیگر در کنار الکعبی احساس میشود. طارمی بهعنوان مهاجم، نقش کلیدی و تأثیرگذاری خواهد داشت، چرا که ذاتاً یک گلزن است و تجربههای موفق او در اروپا نشان میدهد که میتواند در موقعیتهای حساس گلزنی کند. البته فصل گذشته او ۹ پاس گل هم ارائه داد، بنابراین نمیتوان با قطعیت درباره میزان تأثیرگذاریاش اظهار نظر کرد.
او افزود: هواداران المپیاکوس استقبال بسیار گرمی از طارمی داشتند و باشگاه نیز ویدئوی خوشامدگویی ویژهای برای این بازیکن ایرانی منتشر کرد. آنچه طارمی را متمایز میکند، توانایی بازی تیمی و پرهیز از فردگرایی در زمین است؛ مهارتی که او در اینتر آموخته و میتواند به هماهنگی بهتر خط حمله المپیاکوس کمک کند.
بابیکاس ادامه داد: رسانههای یونانی نیز نسبت به حضور طارمی واکنش مثبتی نشان دادند، هرچند با توجه به اینکه مدتها منتظر جذب بازیکنان دیگری بودند، کمی از این انتقال غافلگیر شدند. اما حضور بازیکنی با کیفیت طارمی، قطعاً سطح فنی تیم را بالاتر خواهد برد و میتواند به گزینههای تاکتیکی سرمربی کمک کند.
وی در پایان گفت: المپیاکوس با اضافه شدن طارمی، هم میتواند خط حمله خود را تقویت کند و هم در رقابتهای داخلی و اروپایی عملکرد بهتری داشته باشد. ترکیب او با الکعبی و دیگر مهاجمان میتواند به تیم تنوع هجومی و گزینههای گلزنی بیشتری بدهد، چیزی که هواداران هم بیصبرانه منتظرش هستند.
