باید نظم اقتصادی جدیدی با محوریت جبهه مقاومت در جهان ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله ایزدخواه نماینده مجلس در مراسم پاسداشت شهادت دولتمردان یمنی، اظهار کرد: فرصتهای بزرگی برای پیشرفت پیش روی مردم یمن است که نباید از آن غفلت کنیم و باید جبهه اقتصادی در بستر کشورهای مقاومت به وجود آید و شرایط آن فراهم شود.
وی ادامه داد: شهید حاج قاسم سلیمانی گفته بود فرصتهایی که در تهدیدها وجود دارد در خود فرصتها نیست، امروز باید دست به دست هم دهیم و زنجیرههای اقتصادی بین المللی مقاومت را شکل دهیم، در این مسیر جمهوری اسلامی ایران میتواند پرچمدار باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: ظرفیتهای بزرگی در جمهوری اسلامی ایران فراهم است تا بتواند جبهه اقتصادی در جریان مقاومت را شکل دهد و کلیدهای گشایش اقتصادی را میتوانیم با ایجاد اتحادیه اقتصادی جبهه مقاومت فراهم کنیم.
ایزدخواه به مسئله زنجیرههای اقتصادی در برنامه هفتم توسعه پرداخت و افزود: در طول ۵ سال آینده دستورالعمل ماست تا این زنجیرهها را ایجاد کنیم، میتوانیم همکاریهای گسترده اقتصادی با کشورهای مختلف را به وجود آوریم و این محدود به کشورهای درگیر جنگ نخواهد بود. بنیانهای بینالمللی با وحشیگریهای رژیم صهیونیستی و با حمایت آمریکا سست شدهاند. میشود نظم اقتصادی جدیدی با محوریت جبهه مقاومت و با پرچمداری جمهوری اسلامی ایران در دنیا ایجاد کرد.
وی یادآور شد: کریدورها و جریانهای اقتصادی با اتحاد و یکپارچگی با عزم کشورهای مقاومت میتواند از نو طراحی شود، این موضوع همانند خود مقاومت که کاملاً بر بستر مردم پیش میرود، باید بر همان بستر پیش رود، یعنی یک نظم جدید اقتصادی را باید با محوریت الگوی مردم سازی اقتصاد دنبال کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در جریان هستم که یمن با تمام مشکلات و حصر اقتصادی پیش روی خود با قاطعیت برای عرصه پیشرفت طرح ریزی میکند، دوستان ما با الهام از الگوی بینظیر جهاد سازندگی که پس از پیروزی انقلاب شروع شد و به تعبیر غربیها شاه کلید ثبات ایران بود، کشور خود را به سمت توسعه و پیشرفت هدایت میکنند.
ایزدخواه ادامه داد: امروز جهادهای جدیدی در پیش داریم از جمله جهاد علم و فناوری که کشور را دارای رکوردهای کم نظیری کرده است. همین طور جهاد اقتصادی را به معنای واقعی کلمه داریم. نظام سلطه الگوهای اقتصادی را به تمام جهان صادر کرد که خودشان به آن عمل نکردند و تئوری عقب مانده مزیت نسبی و تجارت باز را خودشان عمل نکردند و به راحتی کشورها را تحریم غذایی و دارویی میکنند، دیگر آبرویی برای لیبرالیسم باقی نمیماند.
وی همچنین گفت: تحت دسیسههای غربیها است که جنگ را بر ملتها تحمیل میکنند و جریانهای تروریستی راه میاندازند تا اقتصاد خود را نجات دهند و همچنان به چپاول چند صد ساله خود ادامه دهند و این واقعیت دنیا است.
ایزدخواه ادامه داد: کشور یمن میخواهد الگوی سازندگی و مردم نهاد خود را بسازد و این مایه امیدواری است، امیدواریم جبهه اقتصادی مقاومت رقم بخورد تا قطعاً در این جنگ ترکیبی بتوانیم پیشرفتها و پیروزیهای بیشتری را به دست آوریم. با تمام وجود برای برادران یمنی دعا میکنم و در کنار آنها هستیم و مبارزه آنها به ما قوت قلب میدهد.
