جلیلی: باید خاکریزهای پدافندی و آفندی خود را در جبهه جنگ نرم فعال کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلیلی قائم مقام سازمان صدا و سیما صبح امروز (پنجشنبه) در مراسم پاسداشت شهادت دولتمردان یمنی و بررسی الزامات مسیر پیش‌رو در دو دولت به عنوان پیوند سرخ، اظهار کرد: صحنه‌هایی که امروز در یمن قهرمان می‌بینیم، مصداق تربیت قرآنی است، یعنی در حالی که فداییان آنها در مسیر حقیقت شهید می‌شوند ملت آنها مقاوم‌تر می‌شوند، امام (ره) نیز گفته بودند که بکشید، مردم ما بیدارتر می‌شوند.

وی ادامه داد: اگر اهالی رسانه، هنر و اندیشه بخواهند نقشی برای خودشان در مسیر این جهاد تاریخی تعریف کنند، آن نقش مقابله با این دو عنصری است که برای به اسارت کشیدن ملت‌ها با نگرانی و افسردگی ترویج می‌شود.

قائم مقام سازمان صدا و سیما با یادآوری اینکه همزمان با جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی با سخت‌افزارهای خود رقم می‌زند، جریان بسیار گسترده‌ای را در جنگ نرم رقم می‌زند، تصریح کرد: آنها تلاش می‌کنند فضای دلهره و دلسردی را در ملت‌ها دامن بزنند، البته در این مسیر تنها نیستند و مزدوران و دلسپردگان آنها در دل کشورهای اسلامی آنها را یاری می‌کنند.

جلیلی ادامه داد: رؤیای از نیل تا فراتی که رؤسای رژیم صهیونیستی مطرح کردند، در بعضی از عرصه‌ها متأسفانه تا حدودی موفق شده است. شاید حکومت سیاسی برخی از کشورهای اسلامی را نتوانستند به چنگ بیاورند، اما در جریان‌های فرهنگی و اندیشه‌ای جهان اسلام متأسفانه طرفداران تسلیم و سرسپردگان به آنان کم نیستند و این‌ها هستند که موشک‌ها و هواپیماهای رژیم صهیونیستی را کارسازی می‌کنند.

قائم مقام سازمان صدا و سیما در بخشی از سخنانش، اظهار کرد: امروز نیازمند این هستیم که خاکریزهای پدافندی و آفندی خود را در جبهه جنگ نرم فعال کنیم، امروز روز به چالش کشیدن مبانی تمدن وحشی غرب است؛ تمدنی که طی بیش از ۲۰۰ و ۳۰۰ سال گذشته در منطقه غرب آسیا هرچه توانسته غارت و جنایت انجام داده و ملت‌ها را تحقیر کرده است. امروز در اوج نزاع تاریخی و تمدنی خود با وحشی‌های صهیونیستی و آمریکایی هستیم.

جلیلی تاکید کرد: امروز باید از نظر نرم‌افزاری با دشمنان مقابله کنیم، باید با خوی تجاوزگری و وحشی‌گری غربی‌ها در اندازه خود مقابله کنیم. امروز بیش از آنکه موشک‌های مردم یمن تأثیر بگذارد، مبانی قرآنی که برای آنها الهام بخش است، اثرگذار است و تا آنها وجود داشته باشد، ضربات دشمنان قابل ترمیم است و این الگو قابل توسعه و فراگیر شدن است.

وی افزود: شهادت نخست وزیر گرانقدر و اعضای کابینه یمن را به برادران و خواهران عزیزمان در یمن قهرمان تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم و امیدوار هستیم همانگونه که ملت بزرگ ایران در طول تاریخ انقلاب خود حوادث مختلف را از جمله شهادت نخست وزیر و رئیس جمهور رجایی و باهنر عزیز و شهادت آیت الله رئیسی را از سر گذراندند و این‌ها باعث قدرتمندتر شدن ملت ما شد، مردم یمن نیز بر اساس آموزه‌های دینی و قرآنی راهشان را باز کنند.

جلیلی گفت: از جانب خودم به ملت یمن عرض می‌کنم ما جهاد شما را دنبال می‌کنیم و به شما افتخار می‌کنیم و امیدواریم جهاد شما بتواند غده سرطانی رژیم صهیونیستی را از منطقه حذف کند.