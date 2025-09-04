گذر از مقاطع دشمنی با روحیه جهادی و سند تحول رسانه میسر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان جبلی صبح پنج‌شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به قدمت فرهنگی خراسان جنوبی، بیان کرد: مردم نجیب و با بصیرت خراسان جنوبی همواره بدون چشم‌داشت در صحنه‌های ملی و معنوی حضور دارند و رسانه ملی جایگاه ویژه‌ای برای انعکاس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان‌ها به‌ویژه خراسان جنوبی قائل است.

وی بر توجه به عدالت و هویت به‌عنوان دو حوزه مغفول در سند تحول رسانه ملی تاکید کرد و گفت: این رویکرد سبب شد مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور بیش از گذشته دیده شوند.

وی با بیان اینکه مدیریت جدید رسانه ملی در سال ۱۴۰۰ در شرایطی آغاز شد که توقعات مردم و تأکیدات رهبر معظم انقلاب ضرورت تحول را بیش از پیش روشن می‌کرد، ادامه داد: همچنین این مدیریت در حالی بود که سند تحول در رسانه ملی در حوزه‌های رویکردی، محتوایی و سازوکار آنتن تدوین و دنبال شد.

جبلی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه دشمن، اظهار داشت: بروز حوادث مهم از جمله دفاع مقدس ۱۲ ملت ایران در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا، کار رسانه را سخت کرد، اما با روحیه جهادی همکاران و حرکت در مسیر سند تحول توانستیم از این مقاطع دشوار عبور کنیم.