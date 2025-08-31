  1. استانها
تفکر بسیجی نسخه نجات‌بخش بشریت در برابر ویروس استعمار و استکبار است

بیرجند- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت:امروز بشر گرفتار ویروسی خطرناک‌تر از میکروب است و آن، فرهنگ و سیاست استکباری و نخسه نجات بخش آن را تفکر بسیجی می دانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان صبح یکشنبه در دیدار با جمعی از فرماندهان واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی و جمعی از دانش آموز دختر بسیجی، با اشاره به فجایع تاریخی استعمارگران غربی، اظهار کرد: امروز بشر گرفتار ویروسی خطرناک‌تر از میکروب و بیماری است و آن، فرهنگ و سیاست استکباری است که امنیت و ارزش‌های انسانی را از بین برده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه تاریخ ایالات متحده آمریکا بر پایه قتل‌عام سرخپوستان بومی و به بردگی گرفتن میلیون‌ها انسان از آفریقا بنا شده است، افزود: اروپای وحشی در طول تاریخ هر جا قدم گذاشت، ملت‌ها را نابود کرد و فجایع بزرگی چون دو جنگ جهانی، بمباران اتمی ژاپن و میلیون‌ها کشته و آواره را بر جای گذاشت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: امروز نیز همین جریان استکباری در منطقه غرب آسیا و جهان اسلام فجایع انسانی به بار می‌آورد.

عبادی تأکید کرد: فرهنگ غرب، بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی را بر جوامع تحمیل کرده است و متأسفانه حتی بسیاری از کشورهای اسلامی نیز به دلیل وابستگی به غرب، در مقابل فجایع انسانی در غزه و لبنان سکوت کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه بسیج در اندیشه انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: فرهنگ بسیجی نسخه علاج این آفت‌های ضدبشری است. امام خمینی (ره) فرمودند «بکشید ما را، جامعه ما بیدارتر می‌شود» و خون شهدای انقلاب و دفاع مقدس بیداری جهانی را به همراه داشته است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی افزود: امروز حتی در قلب اروپا و آمریکا مردم علیه ظلم و سلطه فریاد می‌زنند و این نتیجه تفکر بسیجی است که موج بیداری را در جهان به راه انداخته است.

وی با اشاره به واکنش قدرتمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان گفت: همانگونه که دیدید، در برابر ترور ناجوانمردانه سرداران بزرگ اسلام، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با قدرت پاسخ دادند و این نشان‌دهنده تفکر بسیجی و ولایی است.

عبادی در پایان ابراز امیدواری کرد: با مجاهدت و پایمردی نسل جوان بسیجی، روزی فرا برسد که بشریت شاهد ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) و تحقق تمدن نوین اسلامی باشد.

