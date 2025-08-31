به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان صبح یکشنبه در دیدار با جمعی از فرماندهان واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی و جمعی از دانش آموز دختر بسیجی، با اشاره به فجایع تاریخی استعمارگران غربی، اظهار کرد: امروز بشر گرفتار ویروسی خطرناک‌تر از میکروب و بیماری است و آن، فرهنگ و سیاست استکباری است که امنیت و ارزش‌های انسانی را از بین برده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه تاریخ ایالات متحده آمریکا بر پایه قتل‌عام سرخپوستان بومی و به بردگی گرفتن میلیون‌ها انسان از آفریقا بنا شده است، افزود: اروپای وحشی در طول تاریخ هر جا قدم گذاشت، ملت‌ها را نابود کرد و فجایع بزرگی چون دو جنگ جهانی، بمباران اتمی ژاپن و میلیون‌ها کشته و آواره را بر جای گذاشت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: امروز نیز همین جریان استکباری در منطقه غرب آسیا و جهان اسلام فجایع انسانی به بار می‌آورد.

عبادی تأکید کرد: فرهنگ غرب، بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی را بر جوامع تحمیل کرده است و متأسفانه حتی بسیاری از کشورهای اسلامی نیز به دلیل وابستگی به غرب، در مقابل فجایع انسانی در غزه و لبنان سکوت کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه بسیج در اندیشه انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: فرهنگ بسیجی نسخه علاج این آفت‌های ضدبشری است. امام خمینی (ره) فرمودند «بکشید ما را، جامعه ما بیدارتر می‌شود» و خون شهدای انقلاب و دفاع مقدس بیداری جهانی را به همراه داشته است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی افزود: امروز حتی در قلب اروپا و آمریکا مردم علیه ظلم و سلطه فریاد می‌زنند و این نتیجه تفکر بسیجی است که موج بیداری را در جهان به راه انداخته است.

وی با اشاره به واکنش قدرتمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان گفت: همانگونه که دیدید، در برابر ترور ناجوانمردانه سرداران بزرگ اسلام، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با قدرت پاسخ دادند و این نشان‌دهنده تفکر بسیجی و ولایی است.

عبادی در پایان ابراز امیدواری کرد: با مجاهدت و پایمردی نسل جوان بسیجی، روزی فرا برسد که بشریت شاهد ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) و تحقق تمدن نوین اسلامی باشد.