پیش فروش جدید سکه ۱۳ مهر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی در طرح پیشفروش جدید که موعد تحویل آن ۳۰ دیماه تعیین شده، سکههای ضرب ۱۳۸۶ بانک مرکزی عرضه خواهد شد. این پیشفروش روز یکشنبه ۱۳ مهرماه برگزار میشود و ثبتنام فقط از طریق سامانه market.ice.ir برای اشخاص بالای ۱۸ سال مجاز است.
همچنین در ادامه برنامههای عرضه سکه از سوی بانک مرکزی، هشتاد و ششمین حراج سکه نیز روز چهارشنبه همین هفته، ۹ مهرماه، انجام خواهد شد و خریداران از روز سهشنبه ۸ مهرماه امکان واریز وجه دارند. سقف خرید در این حراج ۵ قطعه و سهمیه سالانه هر فرد ۲۰ قطعه تعیین شده است.
سخنگوی مرکز مبادله با اشاره به عملکرد عرضه سکه در سال جاری اعلام کرد: «در نیمه اول امسال، بیش از ۳۲۶ هزار قطعه انواع سکه از طریق طرحهای پیشفروش به متقاضیان واگذار شده است. برنامه پاییز نیز بلندپروازانهتر خواهد بود؛ پیشبینی میکنیم ۴۰۰ هزار قطعه سکه دیگر در قالب پیشفروش عرضه شود.»
او با بیان اینکه شرایط فعلی بازار سکه بهشدت حبابی است، افزود: «ارزش سکهای که این روزها در بازار آزاد مبادله میشود، بهمراتب بالاتر از ارزش ذاتی آن است؛ پیشفروش بهترین ابزار برای تخلیه این حباب است.»
در طرحهای پیشفروش جاری، سقف خرید برای هر فرد ۱۵ قطعه از انواع سکه تعیین شده و موعد تحویل بر اساس هر مرحله اعلام خواهد شد.
