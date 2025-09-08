  1. اقتصاد
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

تمدید زمان پیش فروش سکه تا فردا عصر

سخنگوی مرکز مبادله ایران اعلام کرد: زمان ثبت سفارش چهارمین مرحله پیش فروش سکه طرح بانک مرکزی تا فردا ساعت ۱۴ تمدید شد.

«اصغر بالسینی» گفت: باتوجه به استقبال گسترده متقاضیان چهارمین مرحله پیش فروش سکه طلا در روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه، سامانه معاملات سکه طلای این مرکز با کندی مواجه شده است؛ به اطلاع می‌رساند، زمان ثبت سفارش این پیش فروش تا فردا ساعت ۱۴ تمدید شد و نگرانی از بابت ثبت سفارش و پیش خرید متقاضیان وجود ندارد.

وی اظهار کرد: کلیه متقاضیانی که جهت شرکت در مرحله چهارم پیش فروش سکه طلای بانک مرکزی پول واریز کرده‌اند، امکان ثبت سفارش سکه و دریافت سکه خواهند داشت و لذا متقاضیان محترم با آسودگی خاطر اقدام به ثبت سفارش‌های خود نمایند.

کد خبر 6583600
محمدحسین سیف اللهی مقدم

