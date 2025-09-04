به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان با همکاری معاونت امور هنری وزارت ارشاد، استانداری فارس، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان برگزار میشود.
این اجرا که شامل قطعه «ای ایران» و قطعات دیگر است در جهت تقویت ارتباطات فرهنگی میان ملتها، تاکید بر اهمیت موسیقی بهعنوان زبانی بینالمللی برای گفتوگوی اقوام مختلف و بستری برای ارتقای سطح هنری و ایجاد همدلی میان جوامع گوناگون اجرا میشود.
این کنسرت روز شنبه ۱۵ شهریور در محوطه جهانی پرسپولیس برگزار میشود. حضور برای عموم مردم آزاد بوده و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سامانه ایرانتیک بلیت این برنامه را دریافت کنند.
نظر شما