محوطه جهانی تخت جمشید میزبان اجرای ارکسترفیلارمونیک ارمنستان می‌شود

ارکستر فیلارمونیک ارمنستان به مناسبت یکصدمین سالگرد تأسیس خود، شنبه ۱۵ شهریور در محوطه جهانی تخت جمشید«ای ایران» را می‌نوازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان با همکاری معاونت امور هنری وزارت ارشاد، استانداری فارس، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان برگزار می‌شود.

این اجرا که شامل قطعه «ای ایران» و قطعات دیگر است در جهت تقویت ارتباطات فرهنگی میان ملت‌ها، تاکید بر اهمیت موسیقی به‌عنوان زبانی بین‌المللی برای گفت‌وگوی اقوام مختلف و بستری برای ارتقای سطح هنری و ایجاد همدلی میان جوامع گوناگون اجرا می‌شود.

این کنسرت روز شنبه ۱۵ شهریور در محوطه جهانی پرسپولیس برگزار می‌شود. حضور برای عموم مردم آزاد بوده و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه ایران‌تیک بلیت این برنامه را دریافت کنند.

