به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، سید مهدی حسینی مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) اظهار کرد: استفاده از اینورترهای (مبدل‌) هیبریدی در نیروگاه‌های خورشیدی ویژه مشترکین خانگی، صنعتی و تجاری نهایی و به شرکت توانیر ابلاغ شده است.

به گفته حسینی، صاحبان صنایع و متقاضیان از این پس می‌توانند برق تولیدی خود را عرضه کرده و حتی در زمان قطع فیدر، نیاز داخلی خود را تأمین کنند.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند از مسیرهای متنوع شامل بورس انرژی، قرارداد خودتأمین صنایع و خرید تضمینی ماده ۶۱ اقدام کنند و در زمان خاموشی نیز به فروش برق خود اقدام کنند.

حسینی تصریح کرد: متقاضیان با استفاده از این فناوری می‌توانند برق تولیدی خود را به ساتبا یا از طریق تابلوی سبز بورس انرژی عرضه و به فروش رسانند.

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) تصریح کرد: براساس این ابلاغیه، اعمال بهای خاموشی در قراردادهای مربوطه حذف خواهد شد.

وی در مورد چگونگی اجرایی شدن طرح افزود: دستورالعمل نحوه اتصال، نصب و سایر الزامات فنی و اجرایی با همکاری شرکت توانیر تنظیم و به شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.

حسینی تاکید کرد: ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) و شرکت‌های توزیع نیروی برق نظارت بر حسن اجرای ابلاغیه را برعهده دارند.