۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۴

برق هیچ خانه‌ای با داشتن نیروگاه خورشیدی خاموش نمی‌شود

ساتبا اعلام کرد: صاحبان نیروگاه‌های خورشیدی - ویژه مشترکین خانگی، صنعتی و تجاری- در صورت استفاده اینورترهای (مبدل‌) هیبریدی؛ می‌توانند هنگام قطع برق از برق تولیدی نیروگاه خود استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، سید مهدی حسینی مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) اظهار کرد: استفاده از اینورترهای (مبدل‌) هیبریدی در نیروگاه‌های خورشیدی ویژه مشترکین خانگی، صنعتی و تجاری نهایی و به شرکت توانیر ابلاغ شده است.

به گفته حسینی، صاحبان صنایع و متقاضیان از این پس می‌توانند برق تولیدی خود را عرضه کرده و حتی در زمان قطع فیدر، نیاز داخلی خود را تأمین کنند.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند از مسیرهای متنوع شامل بورس انرژی، قرارداد خودتأمین صنایع و خرید تضمینی ماده ۶۱ اقدام کنند و در زمان خاموشی نیز به فروش برق خود اقدام کنند.

حسینی تصریح کرد: متقاضیان با استفاده از این فناوری می‌توانند برق تولیدی خود را به ساتبا یا از طریق تابلوی سبز بورس انرژی عرضه و به فروش رسانند.

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) تصریح کرد: براساس این ابلاغیه، اعمال بهای خاموشی در قراردادهای مربوطه حذف خواهد شد.

وی در مورد چگونگی اجرایی شدن طرح افزود: دستورالعمل نحوه اتصال، نصب و سایر الزامات فنی و اجرایی با همکاری شرکت توانیر تنظیم و به شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.

حسینی تاکید کرد: ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) و شرکت‌های توزیع نیروی برق نظارت بر حسن اجرای ابلاغیه را برعهده دارند.

