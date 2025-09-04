توسعه ایلام نیازمند شجاعت و حمایت عملی از تولیدکنندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی، نماینده مردم ایلام صبح پنجشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: مدیران باید با استفاده از حداکثر اختیارات قانونی و با شجاعت، موانع پیش پای تولیدکنندگان را بردارند. ترس از تصمیمگیری یکی از ابزارهایی است که دشمن برای فلجکردن اراده مدیران ایجاد میکند و این رویکرد باید کنار گذاشته شود.
وی با بیان اینکه کشور قدرتمند بدون تولید قدرتمند معنا ندارد، افزود: صرف توان نظامی بدون پشتیبانی مردم، قدرت دفاعی واقعی را تضمین نمیکند. این همراهی تنها زمانی بهدست میآید که اشتغال، رفاه و معیشت مردم بهبود یابد و سرمایهگذاری در فضای امن و حمایتی شکل بگیرد.
همتی با اشاره به ظرفیتهای استان ایلام از جمله مرز مهران، گفت: اگر مدیریت صحیح بر منابع و فرصتها حاکم شود، این استان میتواند ارزشآفرینی بالاتر از نفت و گاز داشته باشد. مرز مهران، بهویژه در ایام اربعین، فرصتی اقتصادی بیبدیل است که باید در مسیر توسعه مورد استفاده قرار گیرد.
نماینده مردم ایلام در مجلس، بروکراسی اداری را یکی از موانع اصلی توسعه دانست و ادامه داد: سختگیری بیمورد در پرداخت تسهیلات سرمایهگذاران را زمینگیر کرده است. سرمایهگذار باید شریک تلقی شود، نه متهم.
وی شاخص موفقیت واقعی مدیران را کاهش جمعیت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی دانست و تصریح کرد: رشد این آمار نشانه ناکارآمدی مدیریتی است.
همتی با قدردانی از حضور استاندار و معاون وزیر صمت در جمع فعالان اقتصادی استان گفت: پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی ایلام را در مجلس ادامه خواهد داد و خواستار ورود مسئولانه همه دستگاهها به میدان حمایت از تولید شد.
