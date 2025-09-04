  1. استانها
  2. سمنان
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

گردشگری عرفانی یک زنجیره است؛ ظرفیت‌های شاهرود مغفول مانده

شاهرود- موسس گردشگری عرفانی طریق الرضا از گردشگری عرفانی به عنوان یک زنجیره به هم پیوسته یاد کرد و گفت: این ظرفیت‌ها در کشور ما و خصوصا شاهرود مغفول مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ارشادی نیا ظهر پنجشنبه در کارگروه تخصصی گردشگری مذهبی- عرفانی به میزبانی فرمانداری شاهرود با بیان اینکه سفر مارکوپولو و جاده ابریشم به یک نماد گردشگری تبدیل شده است، ابراز داشت: سفر امام رضا (ع) از مدینه تا مرو نیز به نام جاده ولایت نامگذاری شده است.

وی با بیان اینکه مسیر هجرت امام رضا (ع) سرشار از شگفتی است، افزود: طی پژوهش و تحقیقات محل توقف ایشان و سخنرانی‌هایی که ایراد کردند همگی گردآوری شده است.

مؤسس گردشگری عرفانی طریق الرضا با بیان اینکه این مسیر در قالب گردشگری مطرح و دارای جاذبه‌های زیادی است، بیان کرد: این مسیر باید بازنگری و از ورود به آن نباید هراس داشت.

ارشادی نیا با بیان اینکه امام رضا (ع) مرکز ثقل شهر نیشابور بود و پیامی که ایشان در انجام مطرح کردند توحید است، تصریح کرد: محل ایراد سخنرانی جانمایی شده و به زودی نمادی در انجام قرار داده می‌شود.

وی با بیان اینکه گردشگری عرفانی یک زنجیره است، افزود: در قالب رفتن به این مزارها در این مسیر می‌بایست یک بازنگری در فرمایش‌های این بزرگان انجام شود.

