84 مقاله تخصصی به همایش علمی پژوهشی امام رضا (ع) رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ظهر امروز در نشستی مطبوعاتی با اصحاب رسانه و مطبوعات استان، گفت: همایش علمی ، پژوهشی امام رضا (ع) در آیینه ادبیات عرفانی به مناسبت میلاد با سعادت عالم آل محمّد (ص) حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و حضرت فاطمه معصومه (س) و همزمان با دهه کرامت در کرمانشاه برگزار می شود.

حجت الاسلام محمد آفتابی از اهداف برگزاری این همایش به تبیین سیمای امام رضا (ع) و فرهنگ رضوی در آیینه ی ادبیات عرفانی، جمع آوری نقد و بررسی آموزه های رضوی رضوانی در آیینه ی ادبیات عرفانی، معرفی عرفان ولایی و دینی ناب در مقابل گرایش های آیینی غیر ناب و تبیین نقش ائمه (علیهم السلام ) در معرفی عرفان صوفیانه و تصوف عارفانه در حیات طیبه ی معقول ا شاره کرد.

وی الگو سازی و پاسخ به گرایش های روحانی انسان های معنا گرا در مقابله با جاذبیت های کاذب مکاتب عرفانی اومانیستی پست مدرن، معرفی عرفان شریعت محور امامت منظر در مقابل تصوف طریقت معبر شریعت گذر، معرفی نقش ائمه (علیهم السلام) و امام رضا (ع) در تحول و تطور عارفانه و عرفان شاعرانه و موضوع یابی و جهت دهی به تحقیقات ادبی- عرفانی در زمینه های فرهنگ رضوی رضوانی و مبانی ولایی و حیاتی و ایمانی را از دیگر اهداف برگزاری این همایش دانست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه تا کنون 82 اثر به دبیر خانه همایش رسیده است، خاطرنشان کرد: این موضوع نشان دهنده این است که جوانان ایرانی همواره در علوم تخصصی پیشتاز بوده و هستند.

وی افزود: 90 درصد مقالات توسط افرادی با مدرک تحصیلی در سطوح عالی و دکتری به جشنواره ارسال شده است.

آفتابی با اشاره به اینکه از برنامه های جانبی این جشنواره اجرای 130 برنامه در دهه کرامت است، گفت: 3 کتاب تا کنون در استان کرمانشاه پیرامون شخصیت امام رضا(ع) به چاپ رسیده است که به برکت این همایش چهارمین آن نیز در استان به چاپ می رسد.

وی زمان برگزاری این همایش را اوایل مهر ماه سال جاری و همزمان با دهه کرامت عنوان کرد.