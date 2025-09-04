فعالیت ۶ هزار پسته کار در دامغان؛ برداشت محصول ۱۰ روز زودتر شروع شد

اسماعیل شوکت آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دامغان ۱۷ هزار هکتار باغ پسته دارد، ابراز داشت: شش هزار بهره بردار پسته و کشت و کار این محصول مشغول هستند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۵ هزار هکتار باغ پسته بارده است، افزود: این روزها دامغانی‌ها در کار برداشت پسته فعالیت دارند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی دامغان بابیان اینکه برداشت محصول پسته طی سال جاری ۱۰ روز زودتر آغاز شد، ابراز داشت: گرمای هوا باعث شروع زودهنگام برداشت پسته شده است.

شوکت آبادی میانگین برداشت پسته را طی سال جاری دو تن و ۸۰۰ کیلوگرم در هر هکتار برشمرد و تصریح کرد: در قیاس با سال گذشته ۱۰ درصد کاهش به چشم می‌خورد.

وی با بیان اینکه برداشت ۳۶ هزار تن پسته از باغات دامغان پیش بینی می‌شود، افزود: ۵۰ درصد این محصول به مصرف تازه خوری و مابقی در ۱۳۹ کارگاه فرآوری و خشک می‌شود.