به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست تخصصی کارگروه فرهنگی پدافند غیرعامل، بر ضرورت اتخاذ رویکردی منسجم و همافزا در اجرای برنامههای پدافندی تأکید کرد.
سلیمانی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به مقوله پدافند غیرعامل در شرایط کنونی اظهار داشت: با گذشت زمان و پیچیدهتر شدن تهدیدات، اهمیت پدافند غیرعامل نه تنها کاسته نشده، بلکه به موضوعی حیاتی و اجتنابناپذیر در مدیریت کلان کشور تبدیل شده است. ما باید با ایجاد همکاریهای بینبخشی و دستیابی به یک اجماع مشترک در سطوح مختلف سازمان، به خروجیهای عملیاتی و مطلوب دست یابیم تا از پراکندهکاری پرهیز شود.
وی با یادآوری تجربیات میدانی در حوادث غیرمترقبه و استناد به گزارشهای هلال احمر افزود: بررسی صحنههای مواجهه با بحران بهویژه در حوادثی مانند آواربرداریها نشان میدهد که درصد بالایی از نجاتیافتگان، کسانی بودهاند که پیش از وقوع حادثه، آموزشهای لازم را دیده بودند. این واقعیت، گواه آن است که آموزشِ هدفمند، یک سرمایهگذاری برای حفظ جان انسانهاست و نمیتوان آن را یک فعالیت جانبی دانست.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، نقش حوزه فرهنگ را در پدافند غیرعامل بیبدیل دانست و تصریح کرد: رسالت اصلی ما در این کارگروه، فرهنگسازی است. اگر فرهنگِ مواجهه درست با بحران در جامعه هدف ما نهادینه شود، نیمی از مسیرِ ایمنی طی شده است. پدافند غیرعامل تنها در تجهیزات خلاصه نمیشود، بلکه باید به یک باور عمومی و سبکِ ذهنی در بدنه کارکنان و خانوادههای شاهد و ایثارگر تبدیل شود.
سلیمانی در این نشست ضمن ابراز امیدواری برای خروجیهای ملموس این کارگروه، بر لزوم مستندسازی اقدامات و گسترش اطلاعرسانی به جامعه هدف تأکید کرد و از اعضای کارگروه خواست تا با نگاهی دقیق به ظرفیتهای آموزشی بنیاد، طرحهای عملیاتی خود را برای ارتقای آمادگی در برابر تهدیدات نوین بازنگری و تدوین کنند.
گفتنی است در این کارگروه مدیران کل فرهنگی، ضمن بحث و تبادلنظر پیرامون چالشهای منطقهای، پیشنهادهایی با رویکرد «پدافند غیرعامل فرهنگی» مطرح کردند.
