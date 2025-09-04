رهایی ۴۸۹ زندانی استان سمنان؛ ۳ اعدامی بخشیده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی دادگستری سمنان با بیان اینکه پویش به «عشق به امام حسین (ع) می بخشم» شش تیر ماه در استان آغاز به کار کرد، ابراز داشت: این پویش تا پایان مردادماه ادامه یافت.

وی با بیان اینکه طی این بازه کوشیدیم تا فرهنگ گذشت و بخشش در جامعه نهادینه شود، افزود: صلح، عفو و گذشت از مکتب عاشورا الهام گیری و در جامعه عصر حاضر به کار گرفته شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه طی بازه مذکور دو هزار و ۱۶۴ فقره پرونده قضائی مختومه شد، ابراز داشت: ارزش این پرونده‌ها بالغ بر ۲۷۰ میلیارد تومان بود.

اکبری با بیان اینکه ۴۸۹ زندانی استان در پویش به «عشق به امام حسین (ع) می بخشم» رهایی یافتند، تصریح کرد: این افراد به کانون خانواده بازگشتند.

وی با بیان اینکه ۲۳۳ زندانی نیز طی همین بازه با ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند، افزود: این افراد از تعلیق مجازات، گذشت شاکی، ایجاد صلح و سازش و آزادی مشروط برخوردار شدند.

رئیس دادگستری استان سمنان با بیان اینکه از سال گذشته تا پایان مرداد ماه ۱۴ فقره قتل منجر به صدور رأی شده بود، ابراز داشت: با تلاش‌های بسیار این پرونده‌ها به صلح و گذشت ختم شدند.

اکبری با بیان اینکه طی پنج ماهه سال جاری پنج پرونده قضائی منتهی به بخشش شده است، تصریح کرد: سه مورد در این پویش اتفاق افتاده و افراد مورد عفو قرار گرفتند.

وی افزود: این صلح و سازش و بازگشت محکومان اعدام به زندگی در نتیجه تلاش کارکنان شورای حل اختلاف، معتمدین، صلح یاران، مسئولان زندان و مشارکت اولیای دم حاصل شده است.