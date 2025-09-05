بیش از ۱۶۰۰ کودک یتیم در سیستان و بلوچستان چشم انتظار حامی هستند

محمدرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در استان سیستان و بلوچستان ۳۴ هزار ۴۵۹ نفر کودک یتیم وجود دارد که بخش اعظمی از این تعداد، تحت پوشش و سرپرستی هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی سیستان و بلوچستان افزود: از کل کودکان یتیم در سیستان و بلوچستان، تعداد ۳۲۸۰۰ نفر دارای حامی هستند که فقط ۱۶۵۹ نفر از کودکان یتیم استان، از داشتن حامی محروم مانده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: از کل تعداد حامیان کودکان یتیم سیستان و بلوچستان، ۳۰ هزار نفر از حامیان غیر بومی و ۱۰ هزار نفر حامی بومی و ساکن استان هستند.

میری تصریح کرد: از خیرین نیک اندیش تقاضای حمایت و بر عهده‌گیری سرپرستی کودکان یتیم استان را داریم.

وی همچنین در پایان گفت: افراد می‌توانند با شماره‌گیری کد: ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۰۵۴ مربع، در کوتاه‌ترین زمان، کمیته امداد امام خمینی سیستان و بلوچستان را از حمایت‌های خود بهره‌مند کنند.