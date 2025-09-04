به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری عصر پنجشنبه در پایان سفر دو روزه به استان قم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از زیرساختهای کلیدی در مسیر توسعه قم، تکمیل فرودگاه این شهر است؛ زیرا این پروژه نهتنها امکان استقرار گردشگران را تسهیل میکند، بلکه راهی مستقیم برای ارتباط با کشورهای همسایه و جذب گردشگران بینالمللی به وجود خواهد آورد.
وی با اشاره به بازدید از چند طرح شاخص در قم افزود: بیمارستان بزرگ و در دست احداث نور که با حمایت بیت مرجعیت تشیع در حال ساخت است، تاکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در کنار مجموعه هتل سلامت میتواند به یکی از قطبهای اصلی گردشگری سلامت در کشور تبدیل شود.
صالحیامیری با بیان اینکه گردشگری سلامت از ظرفیتهای سودآور ایران به شمار میرود، گفت: سال گذشته یکمیلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر سلامت به کشور سفر کردند و میانگین هزینهکرد آنان بین دو تا سه هزار دلار بود، رقمی که حدود سه برابر گردشگران عادی است و نشان میدهد سرمایهگذاری در این حوزه اهمیت ویژهای دارد.
وزیر میراثفرهنگی در ادامه به پروژه کتابخانه و آرشیو تخصصی آیتالله الله سیستانی قم اشاره کرد و گفت: این مجموعه عظیم با ظرفیت پنج میلیون جلد کتاب، که دو برابر کتابخانه ملی ایران است، در تراز کتابخانههای ملی جهان طراحی شده و با دارا بودن نسخ خطی و منابع ارزشمند فارسی و عربی میتواند به یکی از کانونهای علمی و فرهنگی برجسته منطقه تبدیل شود.
وی همچنین با تأکید بر ظرفیتهای تاریخی قم گفت: این استان علاوه بر جایگاه زیارتی، پیشینهای تمدنی با قدمتی بیش از شش هزار سال دارد که تاکنون کمتر معرفی شده است و آغاز کاوشهای باستانشناسی جدید میتواند ابعاد تازهای از تاریخ قم را آشکار کند.
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت دولت از سرمایهگذاران بخش خصوصی اظهار کرد: تصمیماتی برای رفع مشکلات فعالان این حوزه در زمینه بیمه، مالیات و تسهیلات بانکی اتخاذ شده است.
وی همچنین بر لزوم راهاندازی نمایشگاه دائمی و خانه صنایعدستی قم تأکید کرد تا زمینه عرضه و معرفی آثار هنرمندان استان فراهم شود.
وزیر میراثفرهنگی تصریح کرد: قم امروز با قم دیروز قابل مقایسه نیست و با همراهی مرجعیت، حوزه علمیه و مدیران استانی، طی پنج سال آینده تصویری تازه و متفاوت از توسعه در این استان ترسیم خواهد شد.
نظر شما