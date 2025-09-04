  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴

وزیر دفاع: ایران می‌تواند با همکاری با دوستان قدرت خود را ارتقاء دهد

وزیر دفاع: ایران می‌تواند با همکاری با دوستان قدرت خود را ارتقاء دهد

وزیر دفاع بیان کرد: ایران و چین با همکاری با کشورهای دوست می‌توانند قدرت خود را بیش از پیش ارتقا دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عزیز نصیرزاده در گفتگویی تلویزیونی راجع به رژه ارتش چین به مناسبت هشتادسالگی پایان جنگ جهانی دوم و در پایان اجلاس شانگهای گفت: حسن هم‌زمانی این موضوع با برگزاری اجلاس شانگهای خود حامل پیام بود. چین در این اجلاس قدرت‌نمایی قابل توجهی داشت و تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای را به نمایش گذاشت که به نظر من اقدام مناسبی بود.

وی ادامه داد: توانمندی دفاعی آن‌ها را مشاهده کردید و در مقایسه می‌توان دریافت که در چه سطحی قرار دارند.

وزیر دفاع تأکید کرد: الحمدلله ما هم توانمندی‌های خوبی داریم، اما همکاری با کشورهای دوست می‌تواند قدرت هر دو طرف را بیش از پیش ارتقا دهد.

کد خبر 6579807
اكرم سادات حسيني شبستري

