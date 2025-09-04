به گزارش خبرنگار مهر، امیر عزیز نصیرزاده در گفتگویی تلویزیونی راجع به رژه ارتش چین به مناسبت هشتادسالگی پایان جنگ جهانی دوم و در پایان اجلاس شانگهای گفت: حسن هم‌زمانی این موضوع با برگزاری اجلاس شانگهای خود حامل پیام بود. چین در این اجلاس قدرت‌نمایی قابل توجهی داشت و تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای را به نمایش گذاشت که به نظر من اقدام مناسبی بود.

وی ادامه داد: توانمندی دفاعی آن‌ها را مشاهده کردید و در مقایسه می‌توان دریافت که در چه سطحی قرار دارند.

وزیر دفاع تأکید کرد: الحمدلله ما هم توانمندی‌های خوبی داریم، اما همکاری با کشورهای دوست می‌تواند قدرت هر دو طرف را بیش از پیش ارتقا دهد.