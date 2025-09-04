به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شی جین پینگ رئیس جمهور چین اعلام کرد که این کشور آماده تقویت ارتباطات در سطوح عالی و همکاریهای راهبردی با کره شمالی است.
وی اضافه کرد که کشورش به حمایتها از کره شمالی برای تحقق توسعه ادامه میدهد و آماده است روابط خود را با این کشور ارتقا بخشد. این موضع گیری صرف نظر از تحولات جهانی ثابت خواهد ماند.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز گفت که این کشور قصد تعمیق و گسترش روابطش را با چین دارد.
وی اضافه کرد که کره شمالی به حمایتهای خود از چین در خصوص مسائل مربوط به منافع این کشور و دفاع از حاکمیت آن ادامه میدهد.
