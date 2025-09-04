https://mehrnews.com/x38Wtm ۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۵ کد خبر 6579834 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۵ طغیان رودخانهها سراوان در پی بارشهای موسمی سراوان - در پی بارش های موسمی در جنوب سیستان و بلوچستان، رودخانه های سراوان جان تازه گرفت. دریافت 4 MB کد خبر 6579834 کپی شد مطالب مرتبط هشدار سطح زرد هواشناسی در پی بارندگیهای موسمی در منطقه بلوچستان بارش پراکنده و کاهش دما در شمال کشور؛ طوفان گردوخاک در شرق تداوم بارشهای پراکنده و کاهش نسبی دما در برخی استانها هوتکها میراث بومی آبخیزداری در سیستان و بلوچستان برچسبها طغیان رودخانه سراوان باران های موسمی
