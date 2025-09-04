هادی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پس از وقوع زمین‌لرزه‌ای سنگین در شرق افغانستان، جمعیت هلال‌احمر گیلان اقدام به ارسال کمک‌های انسانی کرده است، گفت: محموله ارسالی شامل بیش از ۱۰ تن برنج، ۵۰۰ بسته چای و ۹۰۰ ست بهداشتی بچگانه بوده است.

وی افزود: این کمک‌ها در راستای اصول بشردوستانه و وظایف انسانی جمعیت هلال‌احمر به منظور کاهش آلام زلزله‌زدگان ارسال شده است.

مدیرعامل هلال‌احمر گیلان همچنین از آمادگی تیم سحر جوانان این جمعیت برای اعزام به منطقه زلزله‌زده جهت ارائه حمایت‌های روانی و امدادی خبر داد و گفت: اعضای این تیم اعلام آمادگی کرده‌اند تا در صورت نیاز برای کمک‌های بیشتر اعزام شوند.

سلیمی در پایان تاکید کرد که جمعیت هلال‌احمر گیلان همچنان پیگیر ارسال کمک‌های بیشتر و ارائه خدمات به زلزله‌زدگان افغانستان خواهد بود.