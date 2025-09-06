به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه عالیشوندی، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر، با اشاره به وقوع زمین‌لرزه شدید در شرق افغانستان که منجر به جان باختن و مصدومیت شمار زیادی از مردم این کشور شد، اظهار کرد: در پی درخواست رئیس جمعیت هلال‌احمر افغانستان برای دریافت کمک‌های فوری بشردوستانه و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان دو جمعیت ملی و همچنین پیگیری‌های وزارت امور خارجه کشورمان، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران اقدام به تأمین و ارسال بیش از یکصد تن اقلام امدادی و زیستی به این کشور کرده است.

وی افزود: این کمک‌ها در دو محموله مجزا به افغانستان ارسال می‌شود؛ محموله زمینی با همکاری سازمان امداد و نجات و پیگیری‌های جمعیت هلال‌احمر خراسان رضوی از مرز دوغارون به مقصد هرات در حال انتقال است و محموله هوایی نیز طبق درخواست هلال‌احمر افغانستان، امروز به کابل ارسال می‌شود.

به گفته عالیشوندی، این کمک‌ها شامل مواد غذایی، چادر، پتو، البسه و سایر مایحتاج ضروری برای اسکان اضطراری و حمایت از مردم زلزله‌زده افغانستان است.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر در پایان تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار ملت‌های گرفتار در بحران‌های انسانی ایستاده و در این حادثه تلخ نیز همانند همیشه، با تمام توان در کنار مردم شریف و آسیب‌دیده افغانستان خواهد بود.