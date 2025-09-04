  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۸

ارسال محموله کمک‌های بشردوستانه خراسان رضوی به زلزله‌زدگان افغانستان

ارسال محموله کمک‌های بشردوستانه خراسان رضوی به زلزله‌زدگان افغانستان

مشهد - رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور، از ارسال نخستین محموله کمک‌های انسان‌دوستانه از استان خراسان رضوی به مناطق زلزله‌زده شرق افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد معصومی‌فر از ارسال محموله کمک‌های بشردوستانه خراسان رضوی به زلزله‌زدگان افغانستان خبرداد و اظهار کرد: این محموله شامل چادر، پتو، اقلام دارویی، زیستی و غذایی است که از طریق مرز دوغارون به افغانستان اعزام شد.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور گفت: در پی وقوع زلزله شدید در مناطق شرقی افغانستان که منجر به خسارات شدید انسانی و طبق آخرین آمار، ۱۵۰۰ کشته داشته است، با هماهنگی‌های صورت گرفته، این محموله کمک‌های انسان‌دوستانه از استان خراسان رضوی از طریق مرز دوغارون عازم افغانستان شد.

وی افزود: بخشی از این کمک‌ها تا پایان روز جاری وارد خاک افغانستان خواهد شد.

معصومی فر گفت: بخشی دیگر از کمک‌ها نیز از مبدا تهران از طریق هوایی در حال ارسال به مناطق زلزله‌زده است.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور ادامه داد: همچنین جمهوری اسلامی ایران برای اعزام نیروهای امدادی به مناطق زلزله زده نیز اعلام آمادگی کرده است.

کد خبر 6579922

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها