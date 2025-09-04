به گزارش خبرگزاری مهر، احمد معصومیفر از ارسال محموله کمکهای بشردوستانه خراسان رضوی به زلزلهزدگان افغانستان خبرداد و اظهار کرد: این محموله شامل چادر، پتو، اقلام دارویی، زیستی و غذایی است که از طریق مرز دوغارون به افغانستان اعزام شد.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور گفت: در پی وقوع زلزله شدید در مناطق شرقی افغانستان که منجر به خسارات شدید انسانی و طبق آخرین آمار، ۱۵۰۰ کشته داشته است، با هماهنگیهای صورت گرفته، این محموله کمکهای انساندوستانه از استان خراسان رضوی از طریق مرز دوغارون عازم افغانستان شد.
وی افزود: بخشی از این کمکها تا پایان روز جاری وارد خاک افغانستان خواهد شد.
معصومی فر گفت: بخشی دیگر از کمکها نیز از مبدا تهران از طریق هوایی در حال ارسال به مناطق زلزلهزده است.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور ادامه داد: همچنین جمهوری اسلامی ایران برای اعزام نیروهای امدادی به مناطق زلزله زده نیز اعلام آمادگی کرده است.
نظر شما