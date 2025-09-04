تکمیل ورزشگاه ۴۵۰۰ نفری قم ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سلطانی ظهر پنجشنبه در دیدار با فریبا محمدیان، معاون توسعه امور بانوان وزارت ورزش و جوانان، گزارشی جامع از وضعیت ورزش استان ارائه و با تأکید بر اهمیت رشد ورزش بانوان اظهار کرد: در دو تا سه دهه اخیر ورزش بانوان در قم جهش قابل توجهی داشته است، اما با وجود منابع انسانی توانمند، زیرساختها و امکانات ورزشی توسعه نیافته و در برخی مناطق سرانه ورزش حتی کمتر از ۱۵–۱۶ سانتیمتر است و برخی مناطق محروم استان عملاً فاقد امکانات ورزشی هستند.
وی با اشاره به وضعیت ورزشگاهها افزود: ورزشگاه تختی، قدیمیترین ورزشگاه قم، علیرغم بازسازی چمن و تأمین امنیت، هنوز برای برگزاری مسابقات آماده نیست و ورزشکاران بانوان حدود دو سال است که منتظر استفاده از این فضا هستند و ورزشگاه یادگار امام و دیگر ورزشگاههای استان نیز با مشکلات زیرساختی جدی مواجهاند.
سلطانی درباره پروژههای در دست اقدام گفت: با توجه به سفر ریاست جمهوری، تکمیل ورزشگاه چهار هزار و پانصد نفری استان در دستور کار قرار دارد و برآورد هزینه این پروژه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است و منابع مالی آن از محل اعتبارات استانی و وزارتخانه تأمین خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان قم در ادامه به موفقیتهای ملی و بینالمللی ورزشکاران استان، به ویژه در رشتههایی مانند کشتی، فوتسال و هندبال اشاره کرد و گفت: با وجود استعدادهای فراوان، بسیاری از رشتههای ورزشی قم با تعداد نفرات ملیپوش بالا، هنوز فاقد خانه و امکانات تمرینی مناسب هستند و این امر نیازمند حمایت ویژه مسئولان کشوری است.
