ووشوکاران قمی با ۶ مدال رنگارنگ در مسابقات کشوری خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کمربند طلایی ووشو آقایان در بخش «نَن‌شائولین» روزهای ۱۳ و ۱۴ شهریورماه با حضور ۴۵۰ ورزشکار از ۲۶ استان کشور در شهر قزوین برگزار شد.

در این رقابت‌ها، نمایندگان استان قم توانستند با درخشش در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، شش مدال ارزشمند را به دست آورند.

در رده سنی نوجوانان، محمدطاها رنجبر در وزن منفی ۵۲ کیلوگرم با اقتدار به مدال طلا رسید و محمدصالح نصرتی در وزن منفی ۴۸ کیلوگرم نشان برنز را از آن خود کرد.

در بخش جوانان نیز، محمدیوسف عاصم‌آبادی در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم و ابوالفضل نصرتی در وزن منفی ۷۵ کیلوگرم هر دو با غلبه بر رقبای خود بر سکوی نخست ایستادند و مدال طلا را به گردن آویختند.

همچنین امیرعلی عشقی در وزن منفی ۴۸ کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره شد.

در رده بزرگسالان نیز، مهدی امیرآبادی فراهانی در وزن منفی ۸۰ کیلوگرم مدال برنز این رقابت‌ها را به مجموعه افتخارات قم افزود.

گفتنی است هدایت تیم اعزامی استان قم در این مسابقات بر عهده استاد رضا شاه‌محمدی و استاد محمدجواد عباسی بود.