موفقیت داوران قمی در کلینیک ارتقای داوری کاراته آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، کلینیک ارتقای داوری کاراته آسیا طی روزهای گذشته با حضور داوران برجسته کشورهای مختلف در چین برگزار شد.
در پایان این دوره، ۲۴ داور ایرانی موفق به اخذ درجات جدید داوری و چهار داور دیگر موفق به تمدید مدارک بینالمللی خود شدند.
از استان قم، مرتضی علامهروشن با موفقیت در آزمونهای تخصصی این دوره، درجه RB کومیته آسیا را به دست آورد.
همچنین ابوالفضل جانقربان دیگر نماینده استان قم موفق شد مدرک داوری آسیایی خود را تمدید کند.
گفته میشود حضور موفق داوران قمی در این کلینیک معتبر، برگ زرین دیگری در کارنامه کاراته قم به شمار میرود و میتواند زمینهساز حضور پررنگتر نمایندگان این استان در رقابتها و رویدادهای بینالمللی آینده باشد.
