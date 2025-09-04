به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدیان ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان استان و معاونین این اداره کل، اجرای طرح آمایش ورزشی را یکی از اولویتهای اصلی ورزش استان دانست و افزود: اولین موضوعی که پیگیری شد، ساماندهی زیرساختها بود، زیرا بدون شناخت دقیق و کامل زیرساختهای موجود نمیتوان برنامهریزی مؤثری برای توسعه ورزش انجام داد.
وی از همکاری اداره کل ورزش در جمعآوری دادههای جامع برای شناسایی نیازها و ظرفیتهای استان قدردانی کرد.
وی با تأکید بر شناسایی رشتههای استراتژیک و دارای مزیت نسبی گفت: رشتههایی که برای آینده قابل برنامهریزی و سرمایهگذاری هستند، باید مشخص شوند و تمامی دادهها باید دقیق و کامل جمعآوری شده و نقاط ضعف و خلاءهای موجود اصلاح شود.
معاون توسعه امور بانوان وزارت ورزش با اشاره به چالش مالکیت زیرساختها اظهار کرد: هر دستگاه تمایل دارد زیرساختهای خود را به نام خود داشته باشد که از یک زاویه مفید است، اما استفاده از زیرساختهای سایر دستگاهها نیازمند تعامل و همافزایی بینبخشی است.
وی به همکاری با آموزش و پرورش برای استفاده از سازههای ورزشی مدارس و بهرهگیری از منابع شهری مانند بوستانها و کانونهای مساجد تأکید کرد.
محمدیان همچنین بر حمایت از ورزشکاران و ضرورت آموزش مهارتهای کسبوکار و مدیریت مالی برای آنان، به ویژه زنان و دختران فعال در ورزش همگانی و قهرمانی، تأکید کرد تا پس از پایان دوره قهرمانی با مشکلات مالی مواجه نشوند و بتوانند آینده خود را برنامهریزی کنند.
