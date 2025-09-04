پیکر ایرج صغیری در بوشهر تشییع و خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج صغیری نمایشنامه نویس، کارگردان و پایهگذار تئاتر آئینی بوشهر که به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بوعلی سینا شیراز تحت درمان بود، دهم شهریورماه در سن ۷۹ سالگی دار فانی را وداع گفت.
پیکر این هنرمند فقید با حضور باشکوه مردم، هنرمندان، فرهیختگان، مسئولان از مقابل مجتمع فرهنگی هنری بوشهر تشییع و در آرامگاه شیخ حسین چاهکوتاهی در محله امامزاده بوشهر به خاک سپرده شد.
پیکر استاد صغیری بعد از وداع، با تشییع باشکوه به خانه ابدی خود واقع در آرامگاه شیخ حسین چاهکوتاهی در محله امامزاده بوشهر منتقل و دفن شد.
آئینهای سوگواری و یادبود این هنرمند فقید روزهای جمعه و شنبه، ۱۴ و ۱۵ شهریورماه، صبح در حسینیه اباعبدالله الحسین (ع) واقع در بهشت صادق بوشهر برگزار میشود.
آئین هفتمین روز درگذشت استاد صغیری نیز عصر سهشنبه، ۱۸ شهریورماه، در همان مکان برگزار خواهد شد.
ایرج صغیری بیش از پنج دهه از زندگی خود را وقف صحنههای نمایش کرد و به عنوان یکی از چهرههای شاخص هنرهای نمایشی، با آثار ماندگار و اجراهای درخشانش نقش مهمی در اعتلای فرهنگ جنوب کشور ایفا کرد.
او نه تنها به عنوان نویسنده و کارگردان، بلکه به عنوان پژوهشگر و آموزگار، سهمی ماندگار در گسترش تئاتر آئینی ایران دارد.
نسلهای متعددی از هنرمندان در مکتب هنری او پرورش یافتهاند و نام او همچنان به عنوان پیشگام و پایهگذار تئاتر آئینی در حافظه فرهنگی ایران زنده است.
بسیاری از آثار ایرج صغیری برگرفته از تاریخ، آئینها و باورهای مردم جنوب ایران بود؛ آثاری که با زبانی هنرمندانه روایتگر زندگی و ایمان مردمانی ریشهدار در فرهنگ و سنت بودند.
او با تلفیق هنر نمایش و عناصر بومی، سبکی ویژه پدید آورد که تئاتر آئینی ایران را غنا بخشید و افقهای تازهای پیش روی نسلهای آینده گشود.
استاد ایرج صغیری دهم شهریور ماه در سن ۷۹ سالگی چشم از جهان فروبست، اما آثار و اندیشههایش همچنان زنده است و میراث هنری و فرهنگی او نه تنها در تاریخ معاصر نمایش ایران ماندگار خواهد بود، بلکه چراغ راهی برای آیندگان در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر این سرزمین خواهد بود.
