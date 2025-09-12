مراسم بزرگداشت استاد ایرج صغیری در آبدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صغیری برادر استاد ایرج صغیری جمعه شب در این مراسم ضمن تشکر از خانواده شهید حسن نوزنگ که نقش مهمی در برپایی این مراسم داشتند یادآورشد: استاد صغیری در تمام حیات فرهنگی و هنری خود هیچ گاه خود را از مردم جدا نکرد و برای مردم کارکرد و خود را هنرمند مردمی می‌دانست.

افزود: ستاد ایرج صغیری همواره در دل مردم استان جا داشت و صدای مردم دیار آبدان بود.

محمد صغیری با بیان اینکه استاد از آئین‌های مردم این دیار تحقیق می‌کرد اظهار کرد: تمام آیین‌ها یی که پنهان بود را جلو می‌آورد ودر قالب نمایشنامه اجرا می‌کرد.

وی بیان کرد: ایرج صغیری تعزیه‌های بزرگ را اجرا می‌کرد و از زیباترین و شکیل ترین کارهای هنری استفاده می‌کرد.

یکی از نویسندگان آبدانی نیز گفت: استاد صغیری پدر تئاتر آیینی ایران به شمار می‌رفت.

اسد کرمی یادآورشد: استاد صغیری نامش با تئاتر گره خورده است و مردم آبدان و قدرشناسی وی هستند.

در این مراسم جمعی از هنرمندان به پاس قدردانی از استاد صغیری چند بیت شعر دروصف استاد سرودند.

در برنامه بزرگداشت استاد صغیری مداحان اهل بیت به ایراد مداحی پرداختند و درپایان از طرف خانواده شهید حسن نوزنگ از خانواده استاد ایرج صغیری تقدیر شد.