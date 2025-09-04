تمدید مهلت ارسال آثار رویداد «از ایده تا اجرا» در سواحل مازندران

حجت‌الاسلام محمد مهدی شریف‌تبار در گفتگو با خبرنگار مهر از تمدید مهلت ارسال ایده‌ها برای نخستین رویداد فرهنگی تبلیغی «از ایده تا اجرا» خبر داد و اعلام کرد: علاقه‌مندان تا تاریخ ۲۵ شهریور فرصت دارند ایده‌های خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: تمدید مهلت ارسال ایده‌ها تا تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ به دلیل استقبال گسترده از این رویداد صورت گرفته است.

وی گفت: این رویداد فرهنگی با هدف ایجاد فضای فرهنگی و اجتماعی در سواحل و تفرجگاه‌های استان مازندران، از تاریخ ۵ شهریور آغاز شده و تا ۲۵ شهریور ادامه خواهد داشت و در این رویداد، افراد و نهادهای مردمی فرصت دارند تا ایده‌های خود را در زمینه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی به اجرا درآورند.

به گزارش مهر، رویداد "از ایده تا اجرا" به‌ویژه برای خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان طراحی شده و فضای مناسبی برای مشارکت همه اقشار جامعه فراهم می‌کند.

محورهای این رویداد شامل کتابخوانی، برنامه‌های رادیویی، بازی‌های بومی و محلی، نمایشگاه محصولات فرهنگی، برنامه‌های ویژه خانواده، سرود و نمایش، و برنامه‌های کودک و نوجوان است. این برنامه‌ها در مکان‌های خاصی در سواحل استان مازندران برگزار می‌شود و به‌طور ویژه به ترویج فرهنگ کتابخوانی و حفظ سنت‌های بومی و محلی توجه دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند ایده‌های خود را تا ۲۵ شهریور به دبیرخانه ارسال کنند. سپس، طرح‌ها توسط دبیرخانه داوری می‌شود و از ایده‌های منتخب دعوت به عمل خواهد آمد تا در بازه زمانی در کنار سواحل استان به اجرا درآیند و بعد از ارزیابی، به برنامه‌های موفق جوایزی اهدا خواهد شد.

جوایز این رویداد شامل ۵۰۰ میلیون ریال برای گروه اول، ۳۰۰ میلیون ریال برای گروه دوم و ۲۰۰ میلیون ریال برای گروه سوم است.

علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد می‌توانند ایده‌های خود را از طریق لینک ثبت‌نام یا به شماره ۰۹۹۱۱۰۲۳۰۹۰ در پیام‌رسان‌های اجتماعی ارسال کنند.

مکان برگزاری سواحل و تفرجگاه‌های جنگلی استان مازندران است.