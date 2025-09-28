حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف تبار مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر از معرفی منتخبین رویداد «از ایده تا اجرا – سواحل و تفرجگاه‌ها» در استان مازندران خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری رویداد «از ایده تا اجرا» با محوریت استفاده فرهنگی از ظرفیت‌های سواحل و تفرجگاه‌های مازندران، اظهار داشت: در این رویداد جمعی از فعالان فرهنگی، کانون‌های تبلیغی، گروه‌های جهادی و هیئات مذهبی با ارائه ایده‌های خلاقانه و مردمی در زمینه کارکرد فرهنگی و اجتماعی سواحل و تفرجگاه‌ها حضور یافتند.

وی افزود: پس از ارزیابی طرح‌ها و ایده‌ها توسط هیئت داوران، ۱۵ نفر از فعال‌ترین و مؤثرترین شرکت‌کنندگان به عنوان منتخبین نهایی این رویداد معرفی شدند.

حجت الاسلام شریف تبار با بیان اینکه این رویداد با هدف تقویت مشارکت مردمی در مدیریت فرهنگی فضاهای عمومی برگزار شد، گفت: از میان ده‌ها ایده رسیده، افراد منتخب از شهرستان‌های مختلف استان بوده و طیف متنوعی از گروه‌های فرهنگی، کانون‌ها و هیئات را دربرمی‌گیرند.

به گزارش مهر، از شهرستان قائم‌شهر، فاطمه احمدزاده به‌عنوان فعال فرهنگی انتخاب شد. از شهرستان آمل، صفورا یدللهی با فعالیت در کانون فرهنگی تبلیغی نورالثقلین در فهرست برگزیدگان قرار گرفت. همچنین از سلمان‌شهر، مریم قاسمی به عنوان فعال فرهنگی و از بابل، حمیده طهماسب‌نژاد از کانون فرهنگی تبلیغی سرای بهتر و آمنه فائز نیز به عنوان فعال فرهنگی، در میان منتخبین بودند.

محبوبه رهنمائیان از بهنمیر با عنوان «فعال فرهنگی» از مجموعه «زندگی به توان ۲»، و محمدرضا کامیاب از کانون فرهنگی تبلیغی شهید مطهری فرح‌آباد نیز به عنوان منتخبین معرفی شدند.

حسینعلی قنبری از نکا به عنوان فعال فرهنگی، میکائیل محمدپور از بابلسر از کانون فرهنگی امام حسین مجتبی، و معصومه نورمحمودی از تنکابن از کانون نسیم فیض نیز در این فهرست قرار دارند.

عمران اکبرنژاد از سوادکوه، مصطفی آزادی از فریدونکنار به نمایندگی از یک هیئت مذهبی، ربابه قمی از چالوس به عنوان عضو یک گروه جهادی، محمود رمضانی از جویبار از گروه‌های مردمی، و سمیه صادقیان از گلوگاه به عنوان نماینده یکی از هیئات فرهنگی مذهبی، دیگر منتخبین این رویداد هستند.