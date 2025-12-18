۱۰۰ طرح به رویداد « از ایده تا اجرا» در مازندران ارسال شد

حجت الاسلام محمد مهدی شریف تبار در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رویداد «از ایده تا اجرا» با مشارکت گسترده فعالان فرهنگی به مرحله نهایی رسید، گفت: این رویداد با استقبال چشمگیر فعالان فرهنگی، تبلیغی و گروههای مردمی روبهرو شد و در مجموع قریب به ۱۰۰ طرح و ایده از استان و حتی استانهای دیگر به دبیرخانه ارسال شد و این میزان مشارکت نشاندهندهی ظرفیت بالای فرهنگی و دغدغهمندی جامعه نسبت به مسائل خانواده و جمعیت است.
وی افزود: دبیرخانه رویداد پس از بررسیهای اولیه، ۱۸ طرح را شایسته ورود به مرحله دوم دانست. این طرحها سپس توسط هیئت داوران و بر اساس شاخصهای نوآوری، امکان اجرا، اثرگذاری اجتماعی و انطباق با اولویتهای فرهنگی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفتند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ادامه داد: در نهایت، ۱۱ طرح از میان آثار ارسالشده بهعنوان طرحهای برگزیده و قابل حمایت انتخاب شد. این سازمان با همکاری معاونت فرهنگی و مجموعههای همراه، آمادگی کامل دارد تا این طرحها را تا مرحله اجرا پشتیبانی و همراهی کند.
وی همچنین با قدردانی از نقش دبیرخانه گفت: از تلاشهای دبیر اجرایی رویداد و مسئول مجمع کانونهای فرهنگی و تبلیغی استان، و همه همکارانی که با دقت و برنامهریزی این مسیر را مدیریت کردند، تشکر میکنم. این رویداد تنها یک رقابت یا برنامه مقطعی نیست؛ بلکه آغاز حرکتی برای تبدیل ایدههای مردمی به اقدامهای عملی و اثرگذار است.
حجتالاسلام شریف تبار در پایان تأکید کرد: سازمان تبلیغات اسلامی استان این مسیر را با نگاه بلندمدت ادامه خواهد داد و از طرحهای خلاقانه و مسئلهمحور که توان ارتقای فرهنگ خانواده و جمعیت را دارند، حمایت میکند.
نظر شما