افتتاح نخستین کارگاه آموزش قالیبافی در شهرستان هامون

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کارگاه آموزش قالیبافی ویژه بانوان مددجوی تحت پوشش کمیته امداد، ظهر پنجشنبه با ظرفیت پذیرش ۱۵ نفر، با حضور جمعی از مسئولان در شهرستان هامون افتتاح شد.
این کارگاه که با هدف توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برای خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد راهاندازی شده است.
در حال حاضر تعداد ۳۱ دار قالی خانگی در نقاط شهری و روستایی شهرستان حال بافت و اجرا میباشد.
فرشهای تولیدی این کارگاه بهصورت تضمینی توسط شرکت پشتیبان خریداری خواهند شد، که این امر نقش بسزایی در ایجاد درآمد مستمر و پایدار برای خانوادههای مددجو ایفا خواهد کرد.
این طرح حمایتی، با تمرکز بر خانوادههای دهکهای پایین درآمدی (تا دهک ۵)، قابلیت اجرا در سطح گستردهتری را داراست و میتواند الگویی موفق در مسیر توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی اقشار آسیبپذیر باشد.
