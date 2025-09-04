  1. استانها
سقوط خودرو در محور فولاد محله-کیاسر؛ یک نفر جان باخت

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان از سقوط سواری در محور فولاد محله به کیاسر خبر داد و گفت: یک نفر در این حادثه جان باخت.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انحراف و سقوط سواری در دره محور فولاد محله- کیاسر به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله تیم امدادگران هلال احمر فولاد محله به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه منجر به فوت در دم یک نفر شد، افزود: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر فرد به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این حادثه یک نفر مصدوم نیز بر جای گذاشت، بیان کرد: مصدوم توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

