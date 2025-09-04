به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا گفت: ما تحریم‌هایی را بر شهرک‌نشنیان افراطی در کرانه باختری تحمیل کردیم.

وی افزود: همه اقدامات لازم را برای توقف کشتار جمعی در غزه انجام خواهیم داد.

وزیر خارجه اسپانیا چند روز قبل در سخنانی گفته بود که کشورش نقشه راهی را به اتحادیه اروپا ارائه داده که در آن بر ممنوعیت صادرات سلاح به اراضی اشغالی و گسترش دامنه تحریم‌ها علیه تل آویو تاکید شده است.

وی اضافه کرد که اتحادیه اروپا هنوز هیچ کاری نکرده و زمان سخنرانی و حرف زدن در برابر رژیم صهیونیستی به پایان رسیده است.

وزیر خارجه اسپانیا ادامه داد: ما خواهان تعلیق توافق همکاری میان اروپا و تل آویو هستیم. دیگر نمی‌توانیم همچنان بی تفاوت بمانیم.

گفتنی است که اتحادیه اروپا اخیراً گفت‌وگوهایی را برای تصویب اعمال تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای اسرائیلی که در کرانه باختری تولید می‌شوند؛ آغاز کرده است. این تصمیم در صورت تصویب، می‌تواند صادرات این محصولات به بازارهای اروپایی را با محدودیت‌های جدی مواجه کند.

اتحادیه اروپا پیش‌تر نیز در اسناد رسمی، کالاهای تولیدی در شهرک‌های واقع در سرزمین‌های اشغالی را مشمول قوانین تجارت آزاد با اسرائیل ندانسته و بر ضرورت برچسب‌گذاری جداگانه آنها تأکید کرده بود.