تظاهرات حمایت از غزه در اروپا؛ بازداشت چند حامی فلسطین در لندن + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، امروز شنبه در چندین پایتخت و شهر اروپایی راهپیماییهایی در حمایت از غزه برگزار و جنگ گرسنگی و نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین محکوم شد. حاضران در این راهپیماییها توقف جنایتهای رژیم اشغالگر را در نوار غزه خواستار شدند.
در میان حضور گسترده پلیس، تظاهراتی در لندن در حمایت از غزه و محکومیت جنگ گرسنگی و نسلکشی برگزار شد. رسانهها اعلام کردند که چند نفر در تظاهرات در اطراف پارلمان انگلیس در لندن بازادشت شدهاند. تظاهرات مشابهی هم در شهر منچستر برگزار شد.
تظاهرکنندگان در جریان مسابقات دوچرخهسواری اسپانیا ۲۰۲۵، خود را به جاده زنجیر کردند تا مانع از حرکت تیم دوچرخهسواری رژیم صهیونیستی شوند.
راهپیمایی عظیمی هم در شهر قیصریه ترکیه در همبستگی با نوار غزه و محکومیت جنگ نسلکشی رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطینر برگزار شد.
در شهرهای پاریس پایتخت فرانسه، کپنهاگ و آرهوس دانمارک و هلسنبورگ سوئد هم تظاهرات حمایت از غزه برگزار شد. شرکت کنندگان در این تظاهرات خواستار توقف جنگ علیه غزه شدند. تظاهرکنندگان ضمن تاکید بر ضرورت لغو محاصره غزه، ادامه جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
