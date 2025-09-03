دامنه اعتراضات به نزدیکی ساختمان پارلمان رژیم صهیونیستی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که معترضان صهیونیست خود را به بالای ساختمان کتابخانه ملی نزدیک پارلمان رژیم صهیونیستی رسانده‌اند.

آنها همچنین با خودروهای خود ورودی ساختمان پارلمان را بستند و در حمایت از توافق با حماس و بازگرداندن اسرای صهیونیست شعار دادند.

ساعتی قبل نیز منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که معترضان در اراضی اشغالی در اطراف خانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم آتش روشن کردند.

اعتراضات در اراضی اشغالی از چندین روز قبل برای اعمال فشار علیه مقامات این رژیم با هدف دستیابی به توافق با جنبش حماس و آزادی اسرای صهیونیست شدت گرفته است.